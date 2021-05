Warner Bros despidió a Henry Cavill: No volverá a ser Superman

Warner Bros decidió cambiar el personaje de Superman para sus próximas producciones, despidiendo a Henry Cavill del papel. Desde la compañía prescindieron del actor de manera definitiva, esto debido a la búsqueda de un nuevo intérprete del personaje.

El Superman preferido por los fans de DC, según Cosmicbook, debutó el papel en 2013, con la película de Man of Steel. Ahora, el actor se encuentra teniendo bastante éxito con su rol protagónico en The Witcher de Netflix. Por otra parte, según reportan medios como The Hollywood Reporter, Warner Bros estaría en la búsqueda de un actor afroamericano para encarnar al Hombre de acero.

Uno de los nombres que más resuenan para el rol es el actor Michael B. Jordan, quien se encontraría primero en la lista. No obstante, ni Warner ni DC confirman aún la participación de Jordan. Además, para esta misma producción, la compañía se ha comprometido a contratar a un cineasta negro para dirigir la película, dejando a J.J. Abrams como productor.