Comisarías de Familia de Bogotá mantienen su atención presencial, virtual y telefónica

En el marco de la pandemia, las Comisarías de Familia del Distrito mantienen sus modalidades de atención: presencial, virtual y telefónica.

A partir del martes 11 de mayo, la Comisaría de Familia de Fontibón se traslada de manera temporal al Centro Día Amaru Calle 23D # 103ª – 21, en cuya sede continuará prestando sus servicios de manera presencial, virtual y telefónica para garantizar a la ciudadanía la atención necesaria en caso de presentarse alguna situación de violencia al interior de las familias.

En las Comisarías de Familia se atienden consultas relacionadas con violencia intrafamiliar, maltrato infantil, denuncia por delito sexual, definición provisional sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas a niños, niñas y adolescentes, se adelantan actuaciones de policía judicial, se reciben denuncias penales por el delito de violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos y trámites de incumplimiento de medida de protección, entre otras.

Horarios de atención en las Comisarías de Familia

Las Comisarías de Familia están ubicadas en las 20 localidades de la ciudad prestando sus servicios:

22 Comisarías de Familia diurnas, de 7 a.m., a 4 p.m.

10 Comisarías de Familia semipermanentes, de 7 a.m., a 11 p.m.

2 Comisarías de Familia permanentes, 24 horas

1 Comisaría de Familia en la zona rural de Sumapaz de 7 a.m., a 4 p.m.

Desde el 31 de marzo del 2020 entró en funcionamiento la línea de Comisarías de Familia 3808400 “Una llamada de vida”, estrategia de atención no presencial de comisarías de familia que atiende de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., permitiendo desde una llamada la gestión de medidas provisionales de protección en favor de las víctimas, especialmente para proteger derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.