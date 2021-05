Continúan suspendidos los torneos de fútbol profesional en Bogotá

Con la declaración de las nuevas medidas tomadas en Bogotá, frente al tercer pico de la pandemia y el aumento de casos positivos en el país por COVID-19, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que se mantienen la restricción para el desarrollo de actividades deportivas de alto impacto en la capital.

En este sentido todo torneo de fútbol programado para jugarse en Bogotá, no podrá ser desarrollado al encontrarse como una de las actividades no permitidas en la ciudad.

«Cualquier utilización de un escenario para un evento de fútbol esta suspendido en la ciudad de Bogotá desde hace dos semanas y sigue suspendido», comento, Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Tal como se menciona en el Artículo 3 del Decreto 172 del 11 de mayo del 2021 que estipula:

ARTÍCULO 3. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. Desde las once de la noche (11:00 p.m.) del martes 11 de mayo hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) del martes 18 de mayo de 2021, no se podrá celebrar actividades deportivas de alto impacto, tales como los torneos de fútbol profesional.