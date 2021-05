Fintech lográ calificación superior frente a establecimientos bancarios vigilados por la Superfinanciera

ExcelCredit, la reconocida Fintech colombiana con 8 años de existencia y presencia en 19 departamentos, consolida su posicionamiento en el sector al recibir la calificación de riesgo otorgada por Value and Risk Rating S.A. que le otorgó AA- (Doble A Menos) a la deuda de largo plazo y VrR 2+ (Dos Más) a la deuda a corto plazo.

Calificaciones que en el mercado financiero ubican a la marca como una compañía sostenible, confiable, líder en el sector, destacada en su trabajo a favor de la inclusión financiera y con amplia presencia en las diferentes regiones del país.

Esta calificación es fruto de la confianza depositada por más de 50 mil colombianos quienes han comprobado los beneficios de la especialidad de esta Fintech que se enfoca en dar segundas oportunidades al facilitar crédito a personas reportadas negativamente en centrales de riesgo, entre las que se destacan pensionados, policías, docentes y empleados del sector público.

“Nosotros creemos que ampliar las opciones de acceso al crédito tiene un impacto real en la vida de los colombianos que, por una razón u otra, no cuentan con los ahorros para realizar inversiones o suplir sus necesidades de consumo. Sabemos que nuestros créditos son un instrumento eficiente para redistribuir los recursos y dar oportunidades a quienes los necesitan y así evitar que acudan a créditos en el sector informal como el gota a gota. Por eso decimos que además de entregar financiación, ofrecemos tranquilidad”, afirma Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

Sector Fintech en Colombia

Uno de los puntos resaltados por la calificación es el aumento sostenido de la cartera de créditos durante 2020 que en conjunto con el perfil de riesgo controlado del producto favorece los indicadores de calidad en un escenario económico desafiante como fue el inicio de la pandemia.

Entre 2019 y 2020, la cartera bruta de ExcelCredit creció 4.5%, lo que representa un nivel superior al incremento presentado por los establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (+2,30%). Lo anterior es fundamental teniendo en cuenta que la Fintech no es una entidad bancaria.

Un resultado que fue posible gracias al trabajo arduo de 370 empleados, 900 asesores freelancers, la presencia a lo largo y ancho del país con 34 oficinas y lo más importante, gracias a los más de 53 mil préstamos que han sido otorgados por esta Fintech que integra productos financieros con tecnología de punta a favor de soluciones de crédito agiles y seguras.

Colombianos con una segunda oportunidad

Hoy son varios los clientes que han logrado materializar sus proyectos, los cuales van desde remodelar la casa, sanear deudas, pagar la educación de sus hijos o nietos, hasta la puesta en marcha de ideas productivas para la generación de una segunda fuente de ingresos. ExcelCredit se ha especializado en dar segundas oportunidades a colombianos en todo el país y el 83% de sus clientes están reportados negativamente en centrales de riesgo.

“Soy docente desde hace 23 años. Tuve un tiempo muy acosada por las deudas y estaba con las manos atadas económicamente. A mi casa llegó la asesora de ExcelCredit y al otro día me estaban llamando para confirmar los datos y decirme que el crédito ya había sido aprobado. Ellos me devolvieron mi vida crediticia como yo lo soñaba. Estoy cumpliendo mi sueño, comprar un lote donde voy a ubicar mi vivero”, explica Mercedes González, docente de Íquira, Huila

“Soy pensionado del fondo pasivo de ferrocarriles de Colombia, hace algún tiempo me encontraba reportado en centrales de riesgo, conocí a ExcelCredit y me dieron la oportunidad de mejorar mi vida crediticia, me recogieron cartera y unificaron mis deudas y me siento muy agradecido con ExcelCredit por brindarme su apoyo financiero”, asegura Patricio Soto.

“Soy pensionada y necesitaba un crédito para la universidad de la niña y como estoy reportada no me prestaron. Buscando opciones llegué a ExcelCredit y me comuniqué con una asesora y me prestaron sin tanto papeleo, fue muy ágil, mejor dicho, me salvaron de la necesidad que tenía”, comenta Nubia Hernandez desde La Dorada Caldas.

“Lograr una calificación AA- y VrR 2+ es una gran satisfacción para todo el equipo de trabajo, pues es una calificación que se encuentra al mismo nivel de importantes entidades financieras del país, lo cual da muestra de la solidez que hemos logrado a través de un modelo de negocio que apoya la inclusión financiera y con el que buscamos ser una solución para muchas personas que no son atendidas por otras entidades del sector, y algunas en lo más reciente, han sido afectadas por la pandemia. Esto nos motiva a continuar trabajando e invirtiendo en tecnología de punta para llegar cada vez a más colombianos”, añade Mishaan

Proyección

Según la calificadora, la Fintech está adelantando un proceso de transformación digital fortaleciendo sus capacidades operativas y tecnológicas para responder a un entorno cada vez más retador y dinámico y seguir avanzando para ser un referente en el mercado, lo cual hace parte de su estrategia de crecimiento.

“El objetivo de la fintech es ampliar el foco de nuestras operaciones por lo que, para los próximos doce meses, tenemos planeado cambiar el core de negocio, robustecer el aplicativo móvil, y llevar a cabo el lanzamiento de nuevos productos, así como optimizar procesos estratégicos como la fábrica de crédito y el área comercial para ofrecer servicios financieros que se ajustan a las necesidades del mercado”, asegura Mishaan.