Duque: Nos unimos al llamado de los colombianos a que se levanten los bloqueos

–Tras advertir que el taponamiento de vías están afectando a la sociedad colombiana totalmente, el presidente Iván Duque Márquez afirmó que el Gobierno Nacional se suma al llamado de los colombianos a que se levanten los bloqueos que se registran en diferentes ciudades del país, porque este tipo de acciones están afectando los derechos de los colombianos, en particular el de la movilidad y el trabajo.

“El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente, están afectando que muchas personas reciban sus alimentos, sus vacunas, el oxígeno e, inclusive, está afectando el empleo”, subrayó el Jefe de Estado.

Agregó que los bloqueos también están afectando el derecho de muchas personas a la reactivación de sus negocios.

“Muchas personas, que apenas han empezado a reactivarse, por estos bloqueos están perdiendo más de lo que perdieron en los primeros meses de pandemia”, aseveró el Mandatario, quien enfatizó: “Todos tenemos que pedir, de manera clara y diáfana, que se levanten estos bloqueos”.

Le puede interesar: Declaración del Presidente Iván Duque Márquez antes de comenzar la reunión con el Comité del Paro

Así mismo, hizo referencia al mensaje de un grupo de medios radiales que, al unísono, expresó este lunes su rechazo a los bloqueos.

“El mensaje que hoy transmitieron a la sociedad colombiana todos los medios de comunicación, respetando su independencia, lo valoramos: una cosa es la expresión pacífica y otra cosa son los bloqueos. El rechazo total a los bloqueos es fundamental”, resaltó el Jefe de Estado.

Recalcó que “ese tipo de prácticas son violentas, aunque no se ejerzan con armas, aunque no se ejerzan con agresiones, limitar la movilidad, limitar el derecho al trabajo, limitar el derecho a la alimentación no puede considerarse como una expresión pacífica”.

Además, el Mandatario afirmó que su deber como Presidente de la República es “velar por la seguridad de todos los colombianos y, justamente, evitar que se presenten desenlaces fatales”.

“Por eso, hemos dado instrucciones de acompañar a la Gobernadora del Valle (Clara Elvira Roldán), al Alcalde de Cali (Jorge Iván Ospina), y a otros alcaldes del país, justamente, para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Y ese tipo de decisiones solamente están orientadas a hacer cumplir la Constitución y la ley”, indicó.

Finalmente, el Jefe de Estado puso de presente que el Gobierno tiene “toda la voluntad” de construir acuerdos, razón por la cual durante la última semana ha escuchado a distintos grupos y sectores, entre estos al Comité del Paro con el que se reúne esta tarde.