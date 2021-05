Duque reitera rechazo a la violencia y pide no estigmatizar ni generalizar

Una enérgica defensa al derecho constitucional de expresarnos de manera libre y pacífica y un vehemente rechazo a toda forma de violencia, así como a la estigmatización y a la generalización, hizo este miércoles el Presidente Iván Duque Márquez, al instalar un encuentro con estudiantes, en el marco de los espacios de diálogo que propicia el Gobierno Nacional para llegar a una agenda de consensos.

En el Centro de Convenciones de Compensar, en el occidente de la capital del país, el Jefe de Estado señaló que “la expresión pacífica es vital en nuestra sociedad. Pero también es vital en nuestra sociedad el rechazo total, categórico, enfático, a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, porque la violencia nos ha carcomido en Colombia; la violencia nos ha llevado a puntos que no queremos repetir en Colombia”.

Ante 36 jóvenes de distintas regiones del país, de diversas instituciones de formación profesional, técnica y tecnológica públicas y privadas, y otros 15 conectados de manera virtual, el Mandatario añadió que “este es el mensaje que todos debemos recoger: rechazar esa forma de violencia, no estigmatizarnos, no generalizar, y saber señalar los fenómenos cuando se presentan”.

En ese sentido reiteró que “es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”.

De igual manera expresó que “defiendo y defenderé siempre el derecho que nos da nuestra Constitución para expresarnos pacíficamente, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de cuestionamiento”. Pero también enfatizó que “siempre he tenido un sentimiento de condenar cualquier acto de violencia contra miembros de la Fuerza Pública”.

“¿Por qué digo esto? Porque si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización, y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta a un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y de la Ley. Siempre”, puntualizó el Jefe de Estado.

Al respecto, insistió en que “si nosotros partimos de esas premisas, podemos manejar la conversación con más sinceridad, con más fluidez. Y, sobre todo, con la capacidad de construir”.

De la misma forma, dejó claro que “yo soy un demócrata, creo en la democracia, creo en el respeto de las ideas. Y, por eso, nunca, nunca, en el ejercicio de una función política me he dejado llevar al ataque individual, personal, o a la agresión de alguien que piense distinto a mí”.