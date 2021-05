Tras un año de pandemia, estudio de la ONU asegura que este «Chernóbil del Siglo XXI» podría haberse evitado

–La pandemia de Covid-19, que ha matado a más de 3,3 millones de personas, y destruido la economía mundial, «podría haberse evitado», aseguran expertos independientes encargados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un informe, denuncian este verdadero «Chernóbil del siglo XXI» y piden urgentemente amplias reformas de los sistemas de alerta y prevención.

El mundo necesita contar con un mecanismo fuerte de financiación que le permita afrontar futuras pandemias y que, en caso de emergencia, pueda desembolsar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares a corto plazo, recomienda este Panel Independiente de Preparación y Respuesta a Pandemias, formado por expertos y personalidades que durante ocho meses examinaron los fallos que hubo en la gestión de la actual crisis de la covid por encargo de la OM).

El Panel, en su informe final, señala de forma tajante que «el sistema actual falló en protegernos de la pandemia de covid-19». «Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento», afirmó la copresidenta del Panel y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, al presentar el informe. «La situación en la que nos encontramos hoy podría haberse evitado», dijo una de las copresidentas de este panel, Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia.

Aunque es severo, el informe no señala a ningún culpable, a diferencia del expresidente estadounidense Donald Trump, para quien China y la OMS, a la que juzgaba sometida a Pekín, eran los únicos responsables del desastre sanitario y económico en el que se encuentra el mundo. Por el contrario, «esta situación se debe a una miríada de fracasos, lagunas y retrasos en la preparación y la respuesta» a la pandemia, subrayó Sirleaf, en conferencia de prensa.

«Es evidente que la combinación de malas decisiones estratégicas, de una falta de voluntad para abordar las desigualdades y de un sistema mal coordinado, creó un cóctel tóxico que ha permitido a la pandemia convertirse en una crisis humana catastrófica», señala el informe. (Información DW).