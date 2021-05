Giro de Italia: Egan Bernal fue segundo en la sexta etapa y es ahora tercero en la general

–Una extraordinaria sexta etapa del Giro de Italia realizó este jueves el colombiano Egan Bernal, al servicio de Ineos Grenadiers. Pasó segundo la meta y se ubicó tercero en la clasificación general, que lidera Valter Attila.

La fracción que fue muy difícil por la lluvia que azotó a la caravana casi permanentemente, se disputó sobre 160 kilómetros entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno.Fue ganada por Gino Mader, coronando una gran escapada, que en los tres últimos tres kilómetros cubrió en solitario.

Egan Bernal llegó 12 segundos más tarde, en un apretado sprint con Dan Martin, Remco Evenepoel y Giulio Ciccone.

?? When @Eganbernal is chasing you 1000 metres could be very though…

?? 1000 metri possono essere lunghissimi quando ti insegue @Eganbernal…

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/r60Ztzczdp

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2021