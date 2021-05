Fiscalía reporta 14 muertes en jornadas de protesta y 70 investigaciones por presuntos excesos de la Fuerza Pública

–Un registro de 34 muertos, 14 de ellos relacionados directamente con las manifestaciones realizadas en el marco del Paro Nacional promovido por las centrales obreras, reportó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa en un informe que presentó en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre los desmanes registrados en desarrollo de las jornadas de protesta social.

Barbosa indicó que se han presentado 180 denuncias sobre abusos o excesos de la fuerza pública, de las cuales se han abierto «70 noticias criminales»-

Además confirmó que se activó el mecanismo de búsqueda urgente de 168 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas.

Confirmó 665 personas capturadas por distintos delitos, de las cuales 152 fueron imputadas y a 43 de ellas se les impuso medida de aseguramiento.

En su intervención en la Cámara de Representantes, en la que se analizó la contingencia por la que atraviesa el país debido al paro nacional, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hizo una reseña sobre la manera cómo la entidad ha enfrentado la situación derivada de las movilizaciones callejeras desde el pasado 28 de abril.

En ese sentido, el jefe del ente acusador reveló las acciones desarrolladas a través de equipos que trabajan en 7 líneas de investigación sobre los diferentes hechos delictivos que se han generado durante las manifestaciones.

Al respecto, dio a conocer el balance en los siguientes aspectos:

Situación en Cali

Tras su visita a la ciudad de Cali, donde se reunió con su equipo y el director seccional para hacer seguimiento a la estrategia de esclarecimiento por los diferentes sucesos, el Fiscal manifestó que “Uno no puede bloquear una ciudad, ni una sociedad. Estuve observando filas de 200, 300 carros para proveerse de gasolina. No hay recolección de basura, entre el norte y centro, se está quemando la basura en las calles. Tenemos una situación de zozobra, destruyeron parte de sistema de transporte masivo Mío. La protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir, y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones, ni dobleces, es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones, eso daña a una sociedad, eso afecta la constitución institucional de un país”.

Homicidios Sobre las muertes registradas, conocidas por distintas fuentes, se tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y este 11 de mayo. A través de equipos focalizados e interdisciplinarios creados en las diferentes seccionales se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones, así: 7 en Cali (Valle del Cauca), 1 en Bogotá, 1 en Soacha, 2 en Madrid (Cundinamarca); 1 en Pereira, 1 en La Virginia (Risaralda); y 1 en Ibagué (Tolima).

“Frente a los homicidios, a los 14 homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas, y un homicidio que fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha”, indicó el Fiscal Barbosa.

Por otra parte, 10 de los casos están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos, y de los 10 homicidios restantes, ocurridos en Valle del Cauca, Norte de Santander y Huila, al igual que en las ciudades de Medellín y Bogotá, se determinó que no guardan relación directa con las protestas.

Desaparecidos

Por medio de la mesa interinstitucional establecida entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se conoció que, a la fecha, se ha logrado ubicar a 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, por distintas fuentes.

Asimismo, se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en 168 casos y, por otros 153 hechos la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos reportados.

Según el sistema de información de la Fiscalía SPOA, no existen denuncias formales por el delito de desaparición, en el marco de las protestas.

Investigaciones y judicializaciones

La Fiscalía tiene 180 denuncias de casos de personas civiles lesionadas, al parecer, por abuso de autoridad. En cuanto a integrantes de la fuerza pública que resultaron heridos en los disturbios, se adelantan 547 investigaciones por 612 lesionados.

Con ocasión de las jornadas se tiene registro de 625 personas capturadas, de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como: obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial. Tras las respectivas audiencias, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento contra 43 personas.

Conflicto de jurisdicción

En lo referente a los homicidios que se les atribuyen a integrantes de la fuerza pública, por uno de los cuales fue capturado un uniformado y cuyo caso asumiría la jurisdicción penal militar, el Fiscal Barbosa fue enfático al afirmar que se respaldó la decisión de la fiscal que había conocido el caso para continuar con la competencia sobre el mismo, con el fin de garantizar la transparencia en la investigación.

“La Fiscalía plateó un conflicto de jurisdicción, porque consideramos que esos casos, cuando se configure claramente esa violación de derechos humanos, en los casos concretos, son competencia de la Fiscalía General de la Nación y no voy a permitir que ningún caso, en donde existan esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia, vayan a la jurisdicción penal militar sino que estén en la jurisdicción ordinaria”, puntualizó el Fiscal Francisco Barbosa.