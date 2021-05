Gobierno Nacional anuncia 45 nuevas UCI para Bogotá y puente aéreo para pacientes con Covid-19

–Tras reconocer la gravedad de la situación planteada por la presión sobre las Unidades de Cuidado Intensivo en Bogotá, el Gobierno Nacional anunció su apoyo a la administración Distrital, con la entrega de 45 nuevas UCI para la ciudad y el establecimiento de puentes aéreos para el traslado de los pacientes con Covid que están a la espera de ser atendidos en urgencias en diferentes regiones del territorio nacional.

Así lo confirmó en diálogo con Casa de Nariño en Línea, el Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, quien también hizo un llamado para no bajar la guardia y aplicar los protocolos de bioseguridad.

El viceministro señaló que “la situación en Bogotá es compleja» y añadió que hay un grupo importante de ciudadanos esperando cama en cuidados intensivos.

Advirtió que ya 150 de 500 están conectados a un respirador y los demás están siendo atendidos integralmente.

Por tanto–subrayó–, estamos trabajando con la administración distrital para el aumento de camas. Esperamos entregar hoy 25 equipos adicionales para montar el mismo número de UCI. Y mañana entregaremos equipos para 20 más, es decir que la ciudad cuente con 45 nuevas unidades”, precisó.

Indicó que también se abrió un corredor o puente aéreo y uno terrestre, con Caquetá, Tolima y Huila, que tienen disponibilidad de camas UCI y se hizo la coordinación con los secretarios departamentales de salud.

“El corredor aéreo se establecerá con Barranquilla, que ya comenzó a registrar una disminución de casos. La coordinación también se hace con las EPS y la de las instituciones prestadoras de servicios de salud, buscando la rotación delos pacientes y que los pacientes puedan recibir la atención cuando lo requieran”, declaró.

El Viceministro reiteró el llamado para que se respeten las medidas de bioseguridad, no participar ni hacer aglomeraciones, ya que son el vehículo de contagio del Covid.

“La protesta ciudadana es válida, pero hay momentos para hacerlo. Estamos en plena pandemia, en un evento crítico», puntualizó.

Señaló que en Estados Unidos se hizo un análisis con el fallecimiento de George Floyd y se demostró una afectación muy grave de contagios de Covid en seis de sus ciudades.

«Esta es una muestra importante que las dificultades y problemas que genera la pandemia son reales”, resaltó el funcionario, recordando, además, que Estados Unidos es el país con el mayor número de muertos en el mundo por el coronavirus.

Añadió que el autocuidado es la mejor herramienta para protegerse de los contagios.

“Si no tiene que salir de casa, no lo haga. Use el lavamanos correctamente; el lavado de manos frecuente; no estar en aglomeraciones, el distanciamiento social; recordar los sitios de mayor riesgo como recintos cerrados y las reuniones familiares”. afirmó.

Reiteró que el covid ataca a todos los grupos etarios, y si bien provoca más desenlaces fatales en las edades mayores, también afecta a quienes tienen comorbilidades y a personas jóvenes.

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, Moscoso afirmó que avanza con la entrada al país de más dosis y en la apertura de la tercera etapa, ya en marcha.

“Este fin de semana arriban más vacunas y la próxima semana para continuar la postura de las segundas dosis, al igual que a final del mes llegarán más de AstraZeneca”,concluyó.