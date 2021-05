Hospedando terroristas

Por Mauricio Botero Caicedo

En dias pasados el autor de esta nota recibió la carta que se transcribe a continuación. Dicha carta la envío una canadiense pacifista a las autoridades de su país, quejándose del trato que se da a los terroristas detenidos en Afganistán. Aunque parezca mentira, la respuesta del Ministro de Defensa del Canadá es totalmente cierta y fue publicada en todos los periódicos canadienses. No se volvió a escuchar nada de la pacifista. Si el lector quiere situarse en lo que esta pasando en Colombia, lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre del terrorista Amé por uno de los lugartenientes de “El Paisa” (Por ejemplo alias “Burroloco”, y naturalmente las Fuerzas Armadads del Canadá por las Fuerzas Armadas de Colombia.

“Estimada Ciudadana Comprometida:

Gracias por su carta en la que expresa la preocupación por el trato que damos a los terroristas talibanes y de Al Qaeda en manos de las Fuerzas Armadas Canadienses.

En atención a las quejas que recibimos de ciudadanos comprometidos como usted, hemos creado un nuevo *Programa de Pacifismo e Integración para los terroristas*.

De acuerdo con ese Programa, hemos decidido seleccionar un terrorista y colocarlo bajo la dependencia de la familia de usted. El próximo lunes tendrá usted en su casa a Alí Mohamed Amé Ben Mahmud (puede llamarlo simplemente Amé). Espero que puedan tratarlo amablemente, tal como exige usted en su carta de protesta. Lo más probable es que necesite usted contratar a algunos ayudantes para esa misión. Cada semana nuestro departamento le va a hacer una visita de Inspección para comprobar que se tienen en cuenta los principios de buen trato que exige usted en su carta.

Debo advertirle que Amé es un psicópata extremadamente violento, pero confiamos en que, con la sensibilidad que usted manifiesta en su carta, logrará superar ese inconveniente. Insistimos en que su huésped resulta extremadamente eficiente en el combate cuerpo a cuerpo y que puede matar con un lápiz o un cortaúñas. Además, Amé es experto en fabricar artefactos explosivos con productos caseros; así que tenga bien guardados esos productos a menos que en su opinión esa decisión pueda ofender la sensibilidad de Amé.

El terrorista no querrá relacionarse con usted o con sus hijas (excepto sexualmente) puesto que él considera a las mujeres como meros objetos. Ese es un aspecto muy sensible, puesto que se le han observado tendencias violentas respecto a las mujeres que no cumplen con el atuendo islamista, así pues, confío en que a usted no le moleste llevar el burka permanentemente; de ese modo contribuirá usted a respetar la cultura y las creencias que manifiesta en su carta.

Gracias otra vez por su preocupación, estamos reconociendo a las personas como usted e informaremos a nuestros conciudadanos de su cooperación.

Buena suerte y que Dios le bendiga.

Atentamente

Gordon O’Connor.

Ministro de Defensa.”