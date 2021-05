Fiscalía enjuicia al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por irregularidades en contratación

–La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

En audiencia virtual ante el juez 10° Penal del Circuito de Bucaramanga, un fiscal de la Seccional Santander señaló que el exmandatario, quien ejerció el cargo en el período 2016-2019, habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo al material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.

Por las supuestas anomalías identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos, el exalcalde deberá comparecer en juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los ex funcionarios de EMAB:José Manuel Barrera, ex gerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Estas personas están vinculadas por delitos como: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

La audiencia preparatoria quedó fijada para el 30 de noviembre de 2021.