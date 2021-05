México es la nueva Miss Universo 2021

Este domingo se realizó en la Florida -EEUU- el certamen de Miss Universo 2021 en su versión número 69, donde Zozibini Tunzi le entregó la corona a su sucesora, Andrea Meza, representante de México.

Es la tercera vez que México se lleva la corona, la primera fue Lupita Jones (1991) y la segunda, Ximena Navarrete (2010).

La nueva Miss Universo de 26 años, Alma Andrea Meza Carmona, es oriunda de Chihuahua, México. Es licenciada en software, modelo profesional, filántropa, apoya iniciativas de equidad de género y pertenece a fundaciones que apoyan a niños en situación de vulnerabilidad.

Es defensora de los derechos de los animales, vegana y fundadora de la marca Amaw debido a su pasión por los deportes extremos, tales como el rappel y el sandboard.

Brasil quedó como virreina, República Dominicana primera princesa, India segunda princesa y Perú tercera princesa.

La representante de Colombia, Laura Olascuaga quedó entre el top 21.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

