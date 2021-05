Peter Sagan ganó la etapa diez del Giro de Italia

Egan Bernal disputó la décima etapa del Giro de Italia portando la maglia rosa como líder de la carrera. Los ciclistas recorrieron 139 kilómetros entre L’Aquila y Foligno, un terreno perfecto para los velocistas.

El Esloveno Peter Sagan fue el ganador de la etapa, con un maravilloso embalaje al lado de Fernando Gaviria, que lucharon por llegar de primeras a la meta, pero la experiencia y potencia del europeo le ayudaron a tomar ventaja.

????Peter lays down the law at Foligno!

???? Peter detta legge a Foligno!

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/Sx3rFVhnoS

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 17, 2021