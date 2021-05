PONGAMOS LA CASA EN ORDEN

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (341)

ESTADO ASOCIAL SIN DERECHO

En Colombia pasamos del ideal de un Estado social de Derecho a la realidad de un estado asocial sin derecho.

Nadie manda y todos quieren mandar. Todos quieren cambios siem-pre y cuando no se afecten sus privilegios. Desde los más necesita-dos hasta los acumuladores sin techo de beneficios ilegales.

La indiferencia nos causa daño en la familia y en la sociedad. Hemos tomado a pecho la conseja de que si el problema no me afecta no me debe importar al problema.

La obsesión de un sector de llamados líderes y sus seguidores a cie-gas en ver al Presidente Uribe en la cárcel y ahora que se termine LA POLICIA y en especial el grupo ESMAD, en el primer caso odio su-blimado y en el segundo abrir paso al vandalismo impune, nos ha enceguecido y polarizado.

LIBERTINAJE Y DESORDEN

Y al fijarse solo estas dos metas nos hemos olvidado de los proble-mas y de sus causas que han llevado a Colombia a ser un país que pasó del ideal de la libertad y el orden, al libertinaje y al desorden. Del dejar hacer al dejar pasar, al todo nos importa un pepino siem-pre y cuando no restrinjan nuestras comodidades.

Dije que cuidan sus privilegios, desde los más necesitados hasta los que se sienten viviendo en palacetes. Muchos de los más necesita-dos no quieren abandonar sus comodidades tales como el recibir subsidios, el derecho al Sisben, la matricula cero de pensión y cero de calidad y la promoción automática, el bachillerato sabatino, el re-galo de navidad para los niños pobres.

EL PRESIDENTE NO ES TODO EL GOBIERNO

Debemos poner la casa en orden y afinar el conocimiento. La sobe-ranía reside en el pueblo, del cual emana el poder público, el que se ejerce a través de, en sentido amplio, 5 ramas: La legislativa, la eje-cutiva, la judicial, el control público y la organización electoral. Sin ser técnico en la rama legislativa, se deben enlistar las asambleas y los concejos. Todas las instituciones tienen funciones separadas pero deben colaborar armónicamente para lograr los fines del Estado, que son los enunciados en el Art 2 de la Constitución. Cómo los pulmo-nes, el corazón, las venas y arterias para que funcione el cerebro. Si los pulmones se ponen en rebeldía con el corazón, es posible que el cerebro diga no aguanto más y hasta luego. Entonces, es equivoca-do creer que los males que sufre Colombia son responsabilidad única del Presidente. No. Los responsables somos el pueblo y quienes en nuestro nombre ejercen el poder público. Antes de culpar debemos establecer qué responsabilidad tienen cada una de las instituciones que ejercen el poder y qué responsabilidad tenemos como personas, familia y sociedad. Es equivocado creer que un comité ampliado de paro al que se suman personas que hacen parte de ramas del poder público, es representante del pueblo y puede ordenar la suspensión de la Constitución y las leyes y la destrucción material de pueblos y ciudades, perturbar el orden público y enfermar física, mental y eco-nómicamente a todos los habitantes de Colombia. *Debemos poner la casa en orden.*

SUSPENSION DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES

Cerca de 25 personas que se han autoproclamado integrantes del comité ampliado de PARO para parar a Colombia, a sus ciudadanos, al sector productivo, a los campesinos, directivos entre los que se cuentan de manera visible, sindicalistas, congresistas, gobernadores y alcaldes, tomaron la decisión de decretar de hecho la suspensión de la Constitución y las leyes penales de Colombia, Ahora la asonada es legal, la destrucción de pueblos y ciudades es culpa del Presiden-te Duque, las manifestaciones pacíficas de inconformidad se hacen con violencia orquestada, milimétricamente organizada y financiada y todo es legal. Nada se puede investigar porque esto sería persecu-ción política.

ASUMAMOS RESPONSABILIDADES

Despertemos y asumamos nuestras responsabilidades. Colombia es-tá en cuidados intensivos con complicación de males y la sanación no depende de que sus familiares y unos pocos amigos y enemigos se reúnan y acuerden que es necesario tomar unas radiografías y hasta resonancias, sin que haya definición de quien las toma y para qué las toma. DESPERTEMOS YA

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PREPÁRESE

La experiencia me ha enseñado que tenemos falencias en el conocimiento del régimen de familia en todos los campos de nuestra vida diaria. Una consulta de información, orientación y prevención puede ayudarnos para evitar pleitos y sorpresas. No dejemos la consulta para mañana, porque puede ser tarde

Bogotá, del 17 al 23 de mayo de 2021

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com y

cfmconsultas@gmail.com

Twitter @fradiqcarlosSr Blog: www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089

Telf. 3153467089