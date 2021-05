Sindicalistas afirman que el presidente Duque le declaró la guerra al paro al ordenar despliegue máximo de la fuerza pública

— Los dirigentes de las centrales obreras calificaron de declaración de guerra contra el paro, la orden impartida por el presidente Iván Duque de despliegue máximo de las fuerzas militares y de policía «sobre los sitios de concentración pacifica que hay en el país en el marco del Paro Nacional».

En un comunicado que emitieron tras el mensaje televisado del jefe del Estado, afirman que «mientras estábamos reunidos, el Presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional».

Sobre la segunda reunión con el gobierno cumplida este lunes, afirman que esperaban una respuesta a sus exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación,» y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió».

«La verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada desde anoche en Yumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos», puntualizan.

También afirman: «De esta reunión sostenida hoy hemos concluido, que quien está violando la ley, que el que está fuera del derecho es el Gobierno. Nosotros convocamos a protestas pacíficas l, corredores humanitarios, a reclamar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho».

Y puntualizan: «El Comité Nacional de Paro sigue esperando una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta».

Además ratifican convocatoria a nuevas movilizaciones este miércoles. De otro lado, para este jueves está convocada otra reunión con el gobierno.

Sobre las respuestas que el gobierno nacional les dio en la reunión de este lunes, los integrantes del comité de paro, hacen las siguientes precisiones:

1. No se refirió al uso armas de fuego en el control de las protestas, la contención de civiles armados, las detenciones indiscriminadas, la solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico, y sobre el protocolo de protesta.

2. Hoy el Comisionado de Paz responde igual que el presidente el pasado 10 de mayo, y el Ministro de Interior ayer: que todo lo que exigimos está en la ley, que existe una la instancia para cada exigencia, y que ya les dieron traslado a las autoridades competentes o que se encuentran en consultas. Como si se tratará del trámite de un derecho de petición.

El gobierno todavía no entiende que estamos en #ParoNacional porque esas leyes, esas instancias y esas autoridades no funcionan, no responden a millones de colombianas y colombianos.

3. Pretenden hacernos creer que no ven lo que ha sucedido desde el 28 de abril, que el Estado de Derecho está funcionando, esa mentira no se la cree nadie. Pretenden dar una imagen al mundo del respeto del Estado de Derecho y de un diálogo sincero.

El gobierno nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de DDHH. Y lo más grave en las cifras del gobierno se mezclan daños de las cosas, con daños a las personas.

El gobierno insiste en mostrar e incluso exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se pudiera legitimar a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan.

4. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría no respondieron a nuestras exigencias para todas en el marco de su misión institucional

5. La única preocupación del gobierno, son los bloqueos, y nos exigen levantarlos. Y hemos dicho, que seguiremos acordando corredores humanitarios, que no pondremos en riesgo la vida, salud, la alimentación de los colombianos y colombianas.