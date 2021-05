Expresidente Gaviria rechaza decisión de Duque de utilizar la fuerza para desbloquear vías

–El expresidente César Gaviria Trujillo notificó este martes al presidente Iván Duque que está «totalmente en desacuerdo» con su orden de levantar los bloqueos viales usando la fuerza pública y advierte que «es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos».

Las precisiones las hace como director del Partido Liberal en un comunicado que emitió sobre el desarrollo del paro nacional, cuyos términos transcribimos a continuación:

«Como Director del Partido Liberal me permito informar mi profunda preocupación por la evolución de mis sugerencias y acusaciones. Las comunicaciones que he tenido en el día de hoy con el gobierno, se han reducido a quejarme de la última de las peticiones de los dirigentes del paro. Me causó extrañeza que reclamaran por la llegada de la minga a Medellín.

En otra comunicación que tuve con el gobierno me dijeron que no podían aceptar una de las condiciones de los dirigentes del paro. Es bien difícil imaginarse que un pliego de peticiones le guste al gobierno sin siquiera sentarse a la mesa. Les dije que ellos podían discutir estos asuntos e incluso que tenían el derecho de disentir en la mesa o por fuera de ella, y explicar sus razones. Las preocupaciones del gobierno tienen cierta validez, pero en la conversación con los dirigentes del paro podrían ponerlas sobre la mesa.

He suspendido la preparación de un documento al que me había comprometido en mi anterior comunicado, con una serie de propuestas nuestras para lo que creemos podría llegar a ser un acuerdo con diversas fuerzas políticas con representación en el Congreso, con el fin de hacerle frente a esta crisis, como lo hicimos en su momento para la entonces convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

A mí personalmente me consta el interés del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Me buscó la semana pasada para pedirme que le informara al señor Presidente de la República su disposición para iniciar un diálogo con el gobierno. Quince horas después de esta manifestación y de yo haber transmitido este mensaje, el gobierno no había respondido.

Me dieron razones para explicar porque se habían demorado. Les dije que esas explicaciones se las debían dar directamente al Presidente de la CUT y al Comité organizador del paro. Le sugerí al gobierno que los llamaran a ellos directamente a dar las explicaciones, y no a mí.

Yo solo había informado una razón y mi papel se reducía exclusivamente a eso. Y eventualmente, transmitir una respuesta.

Como resultado de esa sugerencia no sé si el gobierno buscó al Comité del Paro o al Presidente de la CUT, o a ambos. Esa mañana se dio una primera conversación. No conozco los detalles de esa reunión. Ninguno se comprometió a informarme sobre ella.

Posteriormente, el señor Ministro del Trabajo informó de una reunión en su despacho, de la cual no conozco lo que ocurrió ni sobre la que me corresponde decir algo. De si se hablaron o se comunicaron entre las partes por otro medio, solo sé lo que los dirigentes del paro declararon en medios de comunicación que el paro continuaría.

Supe que entre varios miembros de la CUT y el Comité del Paro había sorpresa e incomodidad por la demora del gobierno en responder a algo cuya respuesta parecía clara.

No había decisión por tomar que no fuera decir que sí al diálogo. No entendían la demora del gobierno en dar una respuesta. En la reunión que tuve con el señor Presidente y el Ministro Malagón, Duque me señaló que él había dicho que sí al diálogo. No me lo dijeron a mí. No sé si lo comunicaron con anterioridad por otro medio. Desde que me quejé de la demora en dar respuesta al diálogo le advertí al gobierno que mi papel se reducía a transmitir una razón, que era exclusivamente esa, y no de buscar una mediación que podría disgustarlos. No entiendo las razones por las que el Presidente no se ha reunido con el comité del paro. No asistió a la reunión de ayer. Ya ellos han dejado claro en varias oportunidades que quieren hablar con el Presidente.

No he cumplido ningún otro papel entre los dirigentes del paro y el gobierno. Estoy un poco sorprendido de que no he recibido ninguna reacción ni a mi comunicado que fue publicado completo por el periódico El Tiempo y otros medios, como tampoco al comunicado en el que hago énfasis en la importancia de escuchar los consejos de Monseñor Darío Monsalve y de conseguir su respaldo para cualquier decisión que se tome con los dirigentes de cada bloqueo.

No sé si han pensado reaccionar a mi sugerencia. Es evidente que el gobierno puede tomar otro camino distinto al que he sugerido.

Algunos dirigentes de mi partido me han preguntado porque el mismo día que el Presidente se reunió conmigo, también lo hizo con el expresidente Pastrana, como si fuéramos parte de la coalición de gobierno. Está el Presidente libre de tomar esa decisión a pleno derecho. Eso sí, les conté que en mi reunión con el Presidente Duque, le expresé con toda claridad que nuestra intención como Partido Liberal al anunciar nuestra colaboración, no significaba

participar en el gobierno ni el cambio de posición de independientes.

Ninguna de estas circunstancias explicaría el no cumplir con mi compromiso de colaborarle al gobierno para superar la difícil situación que es una de las más críticas que ha vivido el país en varias décadas. Reitero que esto no significa un cambio de nuestra posición política, que es la de la independencia. Nosotros no esperamos ni hemos esperado participación alguna a cambio de nuestra colaboración. También le dije que no teníamos objeción alguna a que respondiera a las solicitudes de otros partidos. Este es un gobierno del Centro Democrático y respetamos el derecho del Presidente a tomar las decisiones que considere pertinentes frente a ellos.

Me preocupa muchísimo la comunicación del Presidente Duque de anoche que al parecer es una orden de levantar los bloqueos usando la fuerza pública, que en la práctica representa hacer lo que el Ministro de Defensa ha aseverado en varias oportunidades. Estamos totalmente en desacuerdo con el anuncio del señor Presidente. Parece que al Presidente no le preocupa el número adicional de muertos que se pueda presentar por su orden. Creemos que es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos.

Sobre la eventual ratificación del señor Ministro de la Defensa Nacional me pronunciaré en el curso de las próximas horas, despues de hacer una evaluación más exhaustiva sobre su papel frente al paro decretado por diversas organizaciones. Seguimos con la preocupación de la pérdida de la estabilidad política y de la gobernabilidad del país.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de Colombia

Director del Partido Liberal