Segunda reunión entre Gobierno y Comité del Paro no logra consensos para salir de las protestas

El Comité Nacional de Paro – CNP, manifestó la noche del lunes su frustración al final del segundo día de negociaciones con el gobierno, dadas las respuestas y silencios frente a las peticiones de ofrecer garantías para ejercer la protestas y el rechazo contundente a la violencia policiaca por parte del Ejecutivo.

«Hoy esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió», dijo el CNP en un comunicado, concluida la segunda ronda de conversaciones que parecen no conducir a ninguna solución concreta.

En domingo, cuando se abrió la ronda de conversaciones, el Comité le entregó al gobierno una serie de requerimientos de seguridad para ejercer el derecho a la protesta, debido a la violencia de la fuerza pública, como condición para discutir una serie de temas que son los motivos del estallido social que ya ajusta 20 días.

«La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional», aseguró el Comité.

Durante la segunda reunión, entre los delegados del Ejecutivo y los voceros del CNP, el presidente, Iván Duque, anunció al país que le dio «instrucciones» a la fuerza pública para que «desplieguen su máxima capacidad operacional» y ponerle fin a los cortes de vías, que es la gran preocupación del gobierno.

Los representantes visibles de las protestas callejeras lamentaron esa decisión, así como las respuestas dadas por el gobierno a sus peticiones de garantías al paro, en las que no se mencionó la «contención de grupos civiles armados, las detenciones indiscriminadas, la solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico».

Además criticaron al comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, por sus respuestas calcadas del Presidente y del ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre las exigencias de garantías a los manifestantes en las que les sugirió acudir a las autoridades pertinentes para buscar soluciones allí o esperar a «consultas», de acuerdo con los voceros del paro.

«Pretenden hacernos creer que no ven lo que ha sucedido desde el 28 de abril, que el Estado de Derecho está funcionando, esa mentira no se la cree nadie. Pretenden dar una imagen al mundo de respeto del Estado de Derecho y de un diálogo sincero», lamentaron.

Concluida la reunión, Ceballos exigió a los manifestantes y al CNP «que manifiesten de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones».

«El gobierno insiste en mostrar e incluso exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se pudiera legitimar a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan», respondió el Comité.

En lo único que coincidieron gobierno y CNP fue en la «voluntad» de seguir conversando, aunque el próximo encuentro será en 20 de mayo, un día después de la convocatoria a una nueva manifestación nacional programada para el próximo miércoles.