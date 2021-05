Pese a la pandemia, las ventas de vivienda en Colombia crecieron un 8% en 2020 y muestran un panorama positivo para el 2021

Aún cuando la pandemia por el Covid-19 desaceleró la economía a nivel global y muchos sectores se vieron afectados por los confinamientos, las restricciones de movilidad y los ajustes económicos que tuvieron que llevarse a cabo para mitigar los efectos de la pandemia, en Colombia el sector de vivienda, arrojó resultados positivos frente a 2019.

Según Carolina Lozano, Legal Counsel de la firma CMS Rodríguez-Azuero y experta en el mercado de Real Estate en el país, “el éxito del sector se dio por varios motivos: las obras y la cadena de la construcción no duró mucho tiempo cerrada; con lo cual, las empresas constructoras reaccionaron casi que de inmediato y empezaron a comercializar sus inmuebles digitalmente”.

Por otro lado, los subsidios del Gobierno tanto a la vivienda de interés social como la NO VIS de hasta $430 millones de pesos y, la baja en la tasa de interés, motivaron a las personas a comprar vivienda, teniendo en cuenta que, de cierta forma, su cierre financiero era más fácil cumplir.

El año 2020 en lo que a las ventas de vivienda nueva se refiere, fue un año récord; pues, frente a las ventas del año 2019 y teniendo en cuenta que el 2020 fue un año que transcurrió en pandemia, se creció un 8% en unidades y un 12% en pesos. Las ventas fueron de COP$32,9 billones, lo que corresponde a un total de 176.157 viviendas vendidas, de los cuales COP$15,2 billones corresponden a vivienda tipo VIS (125.133 viviendas) y COP$17,7 (50.880 viviendas) no VIS.

Es importante señalar que los subsidios se definen como un aporte que otorga el Estado, por una sola vez al hogar, como un complemento del precio del valor de la vivienda nueva el cual no se restituye. Estos también se pueden otorgar para construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social.

Aunque el 2021 en materia de los confinamientos y restricciones no ha variado mucho gracias a la propagación del Covid-19 y al pico que estamos enfrentando actualmente a lo largo y ancho del territorio colombiano; las ventas de vivienda en los primeros meses (desde Enero hasta Abril) pueden ser consideradas como exitosas “se han comercializado 75.762 viviendas, de las cuales 52.865 son VIS y 22.897 NO VIS, lo que equivale a COP $15,4 billones (VIS COP$6,7 billones y NO VIS COP$8,6 billones)” sostuvo Lozano.

Hasta el momento se presenta un crecimiento del 25% frente al año 2020. Se espera que este año se continúe con la misma dinámica del primer trimestre y el mismo comportamiento de los años 2019 y 2020, aunque por los hechos sucedidos con el paro, bloqueos y marchas se prevé que haya un descenso en las ventas.