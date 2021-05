Convida lanza campaña de sensibilización sobre la importancia de vacunarse contra el Covid-19

Con el ánimo de sensibilizar a sus más de 500 mil afiliados acerca de la importancia de vacunarse contra el Covid-19 y realizar de manera oportuna la actualización de datos personales, la EPS Convida promueve la campaña denominada ‘Mantengámonos ConVida’.

Esto, en sintonía con las directrices de los gobiernos departamental y Nacional, para generar conciencia y desarrollar acciones que reduzcan el impacto de la pandemia en la población.

“Buscamos que nuestros afiliados en los 116 municipios tengan información de primer orden en cuanto al proceso de vacunación contra el Covid-19. Es un llamado a la importancia y a la necesidad de actualizar sus datos en las oficinas municipales y al reforzamiento de medidas y protocolos de bioseguridad y autocuidado, teniendo en cuenta que nos encontramos en el momento más crítico y no podemos bajar la guardia. Les decimos a los usuarios que no se dejen engañar, que la vacuna contra el Covid-19 no tiene costo ni intermediarios. Vacunarse es un acto de responsabilidad con los demás, con su familia y con usted”, explicó el gerente General de la EPS, Hernando Durán.

La campaña está concebida en tres fases esenciales:

1. orientar a los usuarios frente al plan de vacunación y las diferentes etapas.

2. sensibilizar a la población respecto a las medidas de bioseguridad y cultura del autocuidado (uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social).

3. Disposición de canales efectivos para orientar a los usuarios: líneas telefónicas, página web y oficinas municipales.