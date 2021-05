ELECCIONES CAPITOLIO NACIONAL 2022

Por: Diego Calle Pérez.

La ciudadanía se pregunta, desconcertada con lo que sucede, sin aliento muchas veces, no se puede uno concentrar pensando lo que pasa en el municipio de Yumbo, lo que pasa en Tocancipá, lo que puede estar pasando en Ambalema o en Anapoima, lo que pasa en Villavicencio, lo que está pasando en Cartago, en Buga, en Palmira, en Cerritos o en Antioquia, lo que pasa en Caucasia, nuevamente en elecciones locales y lo que pasa en Tarazá o en el municipio de Cáceres y Nechí cuando se crece el rio Cauca sus aguas llegan hasta la oficina del alcalde.

No se puede uno concentrar con tantas noticias que llegan como en ráfaga de helicóptero. La situación de la juventud herida llegando hasta la muerte. La situación de las calles y la policía nacional. El brigadier que renuncia, dos días después, darse cuenta que la orden era: “fuego a matar”. La situación de las carreteras que no son dañadas por la marcha, sino que no se mejoran, ni con lo recaudado en el peaje nacional.

Las elecciones de marzo de 2022 están sin poder adelantar sus promesas de campaña y después olvidar lo que se prometió solucionar. La situación para los que quieren volver al capitolio nacional, tan complicado, como la vacuna del covid-19, ya no tienen el público suficiente, para tratar de convencer, para poder, ganar la posibilidad, de estar cerca de los contratos que dicen llevar a los pueblos con ayudas económicas.

Las elecciones de marzo de 2022 están en juego, en estos días, de paro nacional, casi nadie percibe lo que pasa con muchos candidatos y algunos ya se están tratando mal, entre ellos, los que pueden ser sus fichas en lo local. Están tan confundidos que mandan a sus emisarios a buscar congeniar con el líder social. El líder social, a su vez, convoca a la gente que lo ha estado siguiendo y esa misma gente se ha indispuesto contra el propio líder social.

Las elecciones de marzo 2022 están en veremos y los que más deben incidir para que se pueda remediar las marchas y los paros se están asustando con la ciudadanía toda enojada y no es para más, mientras ellos, se ganan los salarios ideales, la ciudadanía en la calle inventado como conseguir para pagar el predial. Elecciones capitolio nacional 2022.