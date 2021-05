Ya está disponible la banda sonora de Luis Miguel, La Serie

«La Media Vuelta» e » Historia de un Amor” son la gran sorpresa con la que Diego Boneta nos vuelve a enamorar cerca del final de Luis Miguel, La Serie.

Cerca del gran final de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, se liberan las trece canciones del soundtrack interpretado por Diego Boneta.

Producido por Kiko Cibrián, quien a lo largo de su trayectoria ha trabajado con Frank Sinatra, José Feliciano, Carlos Rivera, Reik, e incluso el propio Luis Miguel, el álbum cuenta con trece canciones dentro de las que además de las inolvidables “Hasta Que Me Olvides”, “Ayer” y “Suave”, se encuentran “La Media Vuelta” e “Historia de un Amor”, todas interpretadas por Diego Boneta, quien da vida a Luis Miguel en la serie.

Este soundtrack fue posible gracias al talento de Boneta respaldado por la alianza entre Sony Music, Gato Grande Productions y Netflix.

Sobre Luis Miguel, La Serie – Segunda Temporada:

La fascinante historia de una de las estrellas más queridas de México continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes, en la temporada 2 de “Luis Miguel, La serie”. Narrados en dos líneas de tiempo, los ocho episodios muestran al cantante en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. En la cima de su éxito en los noventa, Luis Miguel (Diego Boneta) queda a cargo del cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre e intenta enmendar la relación con su novia Érika (Camila Sodi). Hugo (César Bordón), representante y figura paterna para Micky, lucha contra el cáncer, y un nuevo representante, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), agita las cosas en la agencia de talentos. Mientras intenta descifrar la misteriosa desaparición de su madre, Luis Miguel sana su propia herida paterna al reconectarse con su hija distanciada, Michelle (Macarena Achaga), a quien no ve desde hace más de una década.

Tracklist de Luis Miguel, La Serie – Segunda Temporada:

Suave

Entrégate

Come Fly With Me

El Día que me Quieras

La Media Vuelta

Ayer

Qué Nivel de Mujer

Hasta que me Olvides

Santa Claus Llego a la Ciudad

Te Necesito

Historia de un Amor

Tú Solo Tú

Te Extraño