Superman López líder en la Vuelta Andalucía y Egan Bernal sigue mandando en el Giro de Italia

–De nuevo, el ciclismo colombiano tuvo un buen día en el ámbito internacional. Miguel Angel “Superman” López, ganó la etapa reina y asumió el liderato en la Vuelta a Andalucía, mientras que Egan Bernal siguió al mando del Giro de Italia, corrida la etapa 12.

Superman López, del equipo Movistar, se adjudicó la tercera fracción de la competencia española, sobre 176,9 kilómetros, entre Beas de Segura y Puerto de Onsares. Segundo y tercero llegaron Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) y James Piccoli (Israel Start-Up Nation), respectivamente, tras más de cinco horas de carrera.

El colombiano se sacó la espinita que le dejó la etapa anterior, cuando el británico Ethan Hayter, de INEOS, le ganó la fracción por ocho segundos que le valieron para situarse líder de la general.

Este viernes se corre la cuarta y penúltima etapa sobre 182 kilómetros entre Baza y Cúllar Vega.

En Italia, Andrea Vendrame ganó la etapa 12 del Giro, entre Siena y Bagno di Romagna, de 212 km. En segundo y tercer lugar, respectivamente, llegaron Christopher Hamilton (Team DSM) y Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo).

Pese a que el ganador de la fracción tomó más de 10 minutos al lote de los favoritos, no hubo cambios en la general. El colombiano Egan Bernal mantuvo la camiseta rosa de líder.

El zipaquireño, quien cruzo la meta a 10:14 del ganador de la etapa, también tiene la camiseta blanca, líder del Ranking Juvenil.

Daniel Felipe Martínez, compatriota y compañero de equipo de Egan, se ubica décimo en la general, a 03:15.

Los otros colombianos ocupan las siguientes casillas:

37 Harol Tejada del Astana Premier Tech 38:24

41 Einer Rubio del Movistar Team 41:51

111 Fernando Gaviria del UAE-Team Emirates 1:48:54

141 Juan -sebastián Molano del UAE-Team Emirates 2:13:16

?? Two men, one sprint. After 200 draining kilometre, only one can win.

?? Due uomini, uno sprint. Dopo 200 km di fatica, uno solo può vincere.

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/5UZPiayTf0

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2021