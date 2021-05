Abren convocatoria laboral para población víctima del conflicto

Desde La Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se está trabajando con diferentes entidades con el objetivo de mitigar los impactos negativos que ha generado la COVID-19 en la empleabilidad de la población víctima del conflicto que vive en la capital del país.

Postúlate a cualquiera de las siete (7) ofertas laborales que se acomode a tu experiencia laboral. Recuerda que es indispensable enviar tu hoja de vida al correo saagonzalez@cafam.com.co indicando en el asunto el nombre de la vacante y registrarte en el siguiente formulario https://forms.office.com/r/T3w6JrnTeH.

El plazo máximo de postulación es el 30 de mayo de 2021.

OFERTAS

Analista De Servicio Al Cliente Presencial (Medio Tiempo)

Puestos de Trabajo: 15

Empresa distrital dedicada al sector de movilidad, busca analista de servicio al cliente presencial (Medio Tiempo) para realizar funciones de:

Atención de trámites.

Radicación de solicitudes.

Manejo de PQRS.

Digitación de datos.

Atención y orientación a usuarios.

Experiencia requerida: mínimo un (1) año en las funciones anteriormente descritas.

Nivel académico: Técnico o tecnólogo de carreras administrativas o estudiantes universitarios de 5 semestre en adelante de carreras Administrativas o Ingenierías.

Tipo de contrato: Obra o laboral.

Salario: $ 551.000 + prestaciones de ley.

Horario de trabajo: MEDIO TIEMPO de lunes a viernes en de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. o de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar de trabajo: Bogotá (Tener disponibilidad para trabajar en cualquier zona de Bogotá)

Auxiliar Gestión Documental?

Puestos de trabajo: 25

Empresa distrital dedicada al sector de movilidad, busca AUXILIAR GESTIÓN DOCUMENTAL para realizar funciones de:

Experiencia requerida: mínimo un (6) meses de experiencia en el cargo de archivo masivo donde deberá cumplir metas de producción como: foliación, indexación, encarpetado, rotulación, digitalización.

Nivel académico: Mínimo bachiller

Tipo de contrato: Obra o laboral.

Salario: $ 908.526 + prestaciones de ley.

Horario de trabajo: lunes a sábado en turnos rotativos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar de trabajo: Bogotá (Zona Industrial de Álamos Norte – Localidad de Engativa).

Operario De Aseo Industrial

Puestos de trabajo: 5

Empresa de alimentos requiere OPERARIO DE ASEO INDUSTRIAL que cumpla las siguientes funciones:

Limpieza de tolvas, manejo de químicos, manejo de residuos. Lavado de equipos en diferentes zonas de acuerdo a protocolos de limpieza POE- POES. Aseo, desinfección y orden de zonas comunes y áreas de distribución. Manejo de la hidrolavadora para limpiar estibas, así como accesorios de la marinadora. Cambiar pediluvios, nebulizar las áreas de la planta. Alistamiento del puesto de trabajo, limpieza y orden de tinas y huacales y apoyar los procesos en el piso que lo requiera, trabajo en alturas.

Salario: $908.526 + Prestaciones De Ley + recargos.

Horario: Se manejan dos turnos (diurno y nocturno), que son rotativos de lunes a sábado 8 Horas diarias.

Nivel educativo: básica primaria culminada, como mínimo.

Tiempo de experiencia: 6 meses en aseo y desinfección en la industria avícola o en actividades relacionadas con aseo industrial.

Tipo de contrato: Indefinido.

Lugar de trabajo: Bogotá (zona industrial Pensilvania Cll 10 con Carrera 32)

Operario De Planta Avícola Nocturno

Puestos de trabajo: 5

Empresa de alimentos requiere OPERARIO DE PLANTA para desempeñar las siguientes funciones:

Funciones: En el proceso de descargue, debe recibir el pollo en pie, desinfectar los vehículos que ingresan a la planta, surtir la banda de colgado del pollo vivo y alimentar la máquina lavadora de huacales.

En la línea de evisceración debe transportar el pollo de línea 1 a líneas interna y externa, extraer las cloacas con pistola neumática, separar las vísceras entre comestible y descarte, bajar mollejas, desbuchar manualmente y participar en tolerancia cero, es decir, selección y arreglos de patas.

Para el empaque, tiene que colgar pollo en canal a la línea de escurrido, transportar vísceras y pollo en canal a los cuartos fríos, organizar tinas con pollo en los cuartos fríos y transportar el pollo en banda de entrega a cuartos fríos.

Salario: $908.526 + prestaciones de ley + recargos.

Horario: Disponibilidad de tiempo de domingo a sábado en horario nocturno desde las 7:00 p.m. 8 horas diarias o hasta terminar la operación.

Nivel educativo: Bachiller

Tiempo de experiencia: 6 meses en plantas de beneficio avícola o de procesamiento de alimentos.

Tipo de contrato: Indefinido

Lugar de trabajo: Bogotá (zona industrial Pensilvania Cll 10 con Carrera 32)

Enviar hoja de vida al correo saagonzalez@cafam.com.co indicando en el asunto el nombre de la vacante.

Operario de Centro De Distribución

Puestos de trabajo: 5

Empresa de alimentos requiere OPERARIO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN para desempeñar las siguientes funciones:

Recibir los carros con producto, realizar el inventario durante la operación de recibo y disposición en cuartos. Realizar alistamiento de pedidos. Almacenar el producto en los cuartos fríos de acuerdo a las políticas de inventario manejadas por la empresa.

Aseo, limpieza y orden de los cuartos.

Informar a la facturadora la calidad de unidades de producto a facturar en línea, entregar completamente y sin novedad en el despacho las unidades y kilos para los carros a cargar, verificar cantidades, pesos y Presentación/calidad del producto en el proceso de alistamiento; en caso de que falten las especificaciones, debe solicitar autorización al administrador.

Apoyar el despacho de producto a clientes, cargar los vehículos según las facturas para garantizar la correcta entrega del producto.

Salario: $908.526 + Prestaciones De Ley.

Horario: Disponibilidad de tiempo de domingo a sábado en horario nocturno desde las 7:00 p.m. 8 horas diarias o hasta terminar la operación.

Nivel educativo: Bachiller.

Tiempo de experiencia: 6 meses en centros de distribución avícola o en despachos y rutas del sector alimentos.

Tipo de contrato: Indefinido

Lugar de trabajo: Bogotá Codabas Cra. 7 con calle 180 y Uniabastos Cota Cundinamarca.

Operario De Pos-proceso Planta Avícola

Puestos de trabajo: 5

Fecha máxima de postulación: 28 de mayo de 2021

Empresa de alimentos requiere OPERARIO DE POSPROCESO que cumpla con las siguientes funciones:

En la sección de corte y despresado, debe alimentar con pollo la máquina despresadora automática y la fileteadora automática, además de embandejar el producto según las indicaciones del programa de producción. En la de congelación rápida y marinado, debe alimentar la máquina marinadora y transportar producto a los túneles de congelación, también debe registrar o lotear todo el empaque solicitado en el programa de producción, verificando y garantizando el cumplimiento del cronograma entregado, realizar a diario inventario del sub-almacén y mantener su aseo y orden.

Salario: $908.526 + prestaciones legales + recargos.

Horario: Disponibilidad para trabajo en turnos rotativos diurnos y nocturnos de lunes a sábado 8 Horas diarias o hasta terminar la operación.

Nivel educativo: Bachiller

Tiempo de experiencia: 6 meses en centros de distribución avícola o en despachos y rutas del sector alimentos.

Tipo de contrato: Indefinido

Lugar de trabajo: Bogotá (zona industrial Pensilvania Cll 10 con Carrera 32)

Conductor Operario C2 Sector Alimentos

Puestos de trabajo: 1

Empresa de alimentos requiere CONDUCTOR OPERARIO C2 SECTOR ALIMENTOS que cumpla con las siguientes funciones:

Conducción de vehículo de carga, alistamiento de producto, cargue y descargue, entrega de productos alimenticios, disponibilidad de horario.

Requisitos: Licencia de conducción C2 sin comparendos vigentes, puede aplicar si tiene acuerdo de pago.

Nivel Académico: Bachiller.

Experiencia: 2 años en vehículos de carga en el sector de alimentos.

Salario: $ 1.067.000 + bono trimestral de acuerdo al cumplimiento de indicadores + recargos.

Horario: lunes a sábado 8 horas diarias a partir de 4:00 a.m. hasta y terminar ruta, disponibilidad de tiempo.

Lugar de trabajo: Bogotá Codabas Cra. 7 con calle 180.

