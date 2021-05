Concejal Diana Diago asegura que «Bogotá vive un caos por la falta de autoridad»

Hoy la ciudadanía está en incertidumbre y miedo a raíz de los hechos de vandalismo que se presentan en medio del Paro Nacional que atraviesa el país. “Si desde el inicio se hubieran tomado las medidas necesarias seguramente no estaríamos en este caos. La Administración ha sido muy permisiva con los actos violentos”, señaló la concejal de Bogotá, Diana Diago.

La cabildante destaca que las movilizaciones y la solicitud de derechos es un acto legítimo, pero al no permitir el ingreso de alimentos e instrumentos médicos y dañar el patrimonio de la Ciudad se convierte en vandalismo. Las afectaciones que se han presentado al Sistema de Transmilenio ascienden a los $20.000 millones, “estos recursos se podrían entregar en subsidios a más de 38.000 personas que están en condiciones de vulnerabilidad”.

La falta de gobernabilidad es evidente, a Bogotá no se le ha dado un plan B para que las personas que no están en las manifestaciones puedan llegar a sus trabajos, a sus casas sin tener que caminar por horas y con la seguridad que no afecta su integridad. “Necesitamos ver un estado que no se arrodilla, que tenga firmeza para combatir la delincuencia”, puntualizó la Concejal.

Para Diago, el gobierno local no puede seguir con oídos sordos, debe tomar las riendas de la Ciudad. El estallido social que se vive en Bogotá va de la mano con el cansancio de los grandes y pequeños empresarios que se han visto afectados con cuarentenas y toques de queda impuestos por la Administración Distrital, a los problemas de seguridad que no paran, a la falta de ejecución programas sociales y de obras que no se han adelantado.

También explicó que desde el Concejo se ha trabajado en el control político y en sacar adelante proyectos para los bogotanos, pero las mayorías aplastantes del gobierno de la alcaldesa Claudia López han frenado muchas de estas actuaciones. “Acá no gobernamos para una alcaldesa sino para una ciudad que nos necesita”.

No es posible que alguien rompa un bus, una estación del sistema de transporte o alguna infraestructura de la Ciudad, luego solicite un auxilio y el Distrito se lo entregue. “El que daña la ciudad tiene un deber jurídico y moral de repararlos, por eso volveré a presentar el proyecto de acuerdo para frenar el vandalismo y así poder imponer sanciones reales a los que destruyen el patrimonio de todos porque el que la hace la paga”.

La ciudad necesita resultados y este es el llamado que hace la concejal Diana Diago para que Bogotá se gobierne con contundencia y con resultados efectivos que beneficie a todos sus habitantes.