Hospitales Públicos advierten que plan de vacunación contra el Covid-19 está en riesgo

“No solamente se han dejado de girar los recursos correspondientes para financiar las pruebas de detección de contagios, sino que ahora, no hay un solo peso para contratar a los equipos adicionales de vacunadores contra el coronavirus en los hospitales públicos del país”, fue la denuncia que hizo Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI.

La médica dijo que no es la primera vez que se le hace un llamado al gobierno nacional, al respecto. El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 comenzó hace cerca de tres meses, sin embargo, no se cuenta con los dineros necesarios para dar cumplimiento al mismo, porque en la medida que se amplíen las fases, el número de personas susceptible de recibir el biológico va aumentando exponencialmente y no hay cómo contratar al equipo profesional que inocule la vacuna de manera eficiente, sumado a que los equipos actualmente encargados están fatigados.

“Es necesario que el Ministerio de Salud cumpla con el compromiso de hacer llegar los recursos para que los hospitales públicos y en general, los prestadores, puedan ejecutar su labor y así llegar a cada una de los rincones más apartados del país. Los anuncios en medios de comunicación deben ser coherentes con la garantía de la logística, de lo contrario, será imposible satisfacer la demanda de un enorme número de vacunas que es necesario aplicarles a millones de colombianos”, puntualizó.

Solicitamos que no se generen más cambios normativos por parte del Ministerio de Salud en torno al pago del proceso de vacunación que dilaten aún más el pago por este concepto y por el contrario que se agilice el reconocimiento y pago de las dosis aplicadas y así garantizar el cumplimiento del plan nacional de vacunación y la campaña contra sarampión rubeola.