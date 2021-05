Silvestre Dangond regresó triunfante a los escenarios

Con gran éxito y con la energía que lo caracteriza arrancó la primera tanda de conciertos del colombiano Silvestre Dangond, con su gira DE LOCAL, en el teatro Fillmore de Miami Beach. Este pasado jueves, viernes, sábado y domingo el público de la ciudad de Miami se dió la oportunidad de ver al cantante quién entrego todo de sí durante 4 noches seguidas.

Y es que Silvestre Dangond consiguió ser el único artista Latino en confirmar una serie de 8 conciertos en este emblemático teatro, logro que solo había conseguido la cantante Madonna en el año 2019 con su Madame X Tour.

De comienzo a fin estos espectáculos fueron toda una celebración. El cantante oriundo de Urumita desahogó toda su emoción y alegría durante dos horas de show. Como era se esperarse, la gente se contagió de su alegría y no paro de bailar y gozar escuchando sus grandes éxitos Niégame Tres Veces, Me Gusta Me Gusta, La Gringa, y Que No Se Enteren y por supuesto, temas como Cásate Conmigo, Justicia, Materialista y Ya No Me Duele Más. Silvestre se dió además la oportunidad de presentar lo mas reciente de su aclamado álbum Las Locuras Mías; un álbum que ha logrado importantes reconocimientos y continúa liderando los primeros lugares en Colombia.

Con la banda que siempre lo acompaña y la complicidad en escenario y junto a Lucas Dangond, Silvestre logró desafiar todos los obstáculos y entregarle a su público momentos de alegría dentro de tanta incertidumbre a nivel mundial.

“Tener la oportunidad de cantarle a mi gente, de darles mi cariño no tiene precio. Estos conciertos los hago por ustedes, porque ustedes – mi público – me alimentan el corazón y me hacen sentir vivo. Dedico todos estos shows a mi gente en Colombia que se encuentra enfrentando momentos duros; los pienso a diario y espero regrese la calma a nuestro país”, agregó Silvestre.