El youtuber Luisito Comunica pide recomendaciones para visitar Colombia

El youtuber mexicano, Luisito Comunica, señaló a través de sus redes sociales que está “semiconfirmada” su visita a Colombia. Sin embargo, no anunció que ciudades visitará o cuando llegará al país.

“Les tengo noticias muy emocionantes y es que está semiconfirmada, todavía no al cien, pero tal vez a un 80 por ciento que voy a la hermosa Colombia. Así que capos, capas y capes colombianos recomienden lugares a dónde ir, recomienden qué está chido mostrar. Por supuesto, se va a hacer una serie de videos mostrando todo tipo de temáticas, no se va a dejar nada afuera. Se mostrará lo hermoso, lo bonito que caracteriza a Colombia, también lo no tan bonito, se va abarcar de todo un poco”, expresó Luisito en sus historias en Instagram.

El youtuber concluyó: “Nos vemos por allá en unos días. Algún día de la próxima semana”, aunque no dio detalles de a qué ciudad llegaría en primer lugar.

Luisito Comunica, cuyo verdadero nombre es Luis Arturo Villar Sudek, cuenta en su canal en YouTube con más de 36 millones de suscriptores, y en su cuenta de Instagram más de 25 millones de seguidores.