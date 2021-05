Vicentico sorprendió con su nuevo álbum como solista ‘El Pozo Brillante’

Vicentico presenta El Pozo Brillante: una invitación a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después…animarnos a sacar afuera la sensibilidad y hacer lo que tenemos ganas, con la esperanza de que esa liberación que buscamos pronto va a llegar.

Se trata de su esperado séptimo álbum de estudio como solista, el sucesor de Último acto {2014} que llega luego de sus últimos lanzamientos discográficos con Los Fabulosos Cadillacs, La salvación de Solo y Juan {2016} y En vivo en The Theater at Madison Square Garden {2017}.

El primer paso de esta exploración interior se dio hacia fines de octubre 2019 con el lanzamiento del celebrado single y video inicial ‘FREAK’, que también abre el álbum y plantea un poco el tono del mismo.

Continuó su camino en mayo 2020 con el segundo adelanto ‘No tengo’, único cover incluido en el disco, aunque la versión de Vicentico es -como siempre-, muy propia. Y tuvo en ‘Cuando salga’, estrenado en septiembre del año pasado, su tercer anticipo; aunque fuera escrita pre-pandemia, un tema que llegó como una nota de esperanza para cuando todo esto termine definitivamente.

El Pozo Brillante contiene otras siete canciones inéditas entre las que se encuentra ‘Ahora’, que está incluida en dos versiones muy diferentes, cuyos video lyrics acompañan el lanzamiento del álbum como single presentación.

El disco fue grabado en un largo proceso durante el año 2019 entre Buenos Aires y Nueva York, producido por Vicentico y el reconocido Héctor Castillo, con mezcla del mismo Castillo, James Brown y Tony Maserati.

Todas las canciones fueron compuestas por Vicentico, salvo ‘Ain’t got no (I Got Life)’, canción popularizada por la gran Nina Simone. No contiene ningún featuring, pero en él tocan un montón de talentosos amigos del artista argentino, como Chris Bruce, Glenn Patscha, Mariano Otero, Jeff Hill, Didi Gutman, Tano Martelli, Flor de Toloache, y Sebas Fucci, entre otros.