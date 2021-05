Giro de Italia: Dura jornada para Egan Bernal, pero mantuvo el liderato

–«Hoy no ha sido mi mejor día pero no he perdido mucho tiempo, a solo unos segundos de Caruso. Al final, es otro día fuera, ahora pensemos en mañana», fueron las expresiones de Egan Bernal tras la etapa 17 del Giro de Italia, en la que sufrió pero se mantuvo como líder de la prueba.

En verdad, fue muy dura para el colombiano la jornada que gano Dani Martin (Israel Start Up Nation).

Bernal tuvo momentos de crisis en los últimos kilómetros, pero por fortuna logró recuperarse y mantener su ventaja a la cabeza de la carrera.

Fueron 193 kilómetros con llegada en alto luego de 11 kilómetros de subida y pasando antes por el PM de San Valentino con 14.8 Kmts.

Estos fueron los momentos de crisis del crédito colombiano. Su compañero Daniel Felipe Martinez tuvo que animarlo para superar el bajonazo.

Detrás del ganador de la fracción llegaron Joao Almeida (2) Simon Yates (3), Egan Bernal (7) y su coequipero y compatriota, Daniel Felipe Martinez (6).

Yates consiguió descontarle 54 segundos al líder, subiendo al tercer lugar del podio a 3.27.

?? @DanMartin86 grit up front, the Maglia Rosa under siege behind: the final km of today’s stage. ?? La grinta di @DanMartin86 davanti, la Maglia Rosa sotto attacco dietro. L'ultimo km della tappa di oggi. Powered @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/3TPcsP2tHQ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2021

CLASIFICACION GENERAL

1. Egan Arley BERNAL GOMEZ -INEOS GRENADIERS- 71:32:05 – 00:00

2. Damiano ARUSO – BAHRAIN VICTORIOUS 71:34:26 – 02:21

3. Simon Philip YATES – TEAM BIKEEXCHANGE – 71:35:28 – 03:23

4. Aleksandr VLASOV -ASTANA – PREMIER TECH- 71:38:08- 06:03

5. Hugh John CARTHY – EF EDUCATION – NIPPO- 71:38:14 – 06:09

6. Romain BARDET – TEAM DSM – 71:38:36 – 06:31

7. Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA – INEOS GRENADIERS- 71:39:22 – 07:17

8. João ALMEIDA -DECEUNINCK – QUICK-STEP- 71:40:50 – 08:45

9. Tobias S. FOSS -JUMBO-VISMA – 71:41:23- 09:18

10. Giulio CICCONE – TREK – SEGAFREDO- 71:43:31 -11:26