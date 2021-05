Mindefensa reafirma: La responsabilidad no es de la Policía, la responsabilidad es de quienes generan la violencia

-En cuanto se lanza la primera piedra, la fuerza pública debe intervenir, precisó.

–En el debate de moción de censura al que fue citado en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró que la Fuerza Pública respeta el derecho a la protesta pacífica y que sus miembros actúan siempre con apego a la ley.

Molano reafirmó lo que dijo el lunes en la plenaria del Senado: “La responsabilidad no es de la Policía, la responsabilidad es de quienes generan la violencia».

Además notificó que «la autoridad, la democracia y los derechos de los ciudadanos no se negocian» y destacó «el talante que tiene el presidente Duque y la responsabilidad de la Fuerza Pública de cumplir sus responsabilidades”.

«No permitiremos que los vándalos afecten el derecho a la manifestación pacífica de quienes han salido en las calles y tampoco permitiremos que los bloqueos que atentan contra la vida, la salud y el trabajo continúen», puntualizó.

Advirtió que los bloqueos no se negocian cuando obstruyen un derecho fundamental. 2.229 bloqueos sistemáticos se presentaron en 290 municipios. Y ha sido la Fuerza Pública la que diariamente sale a levantar esos bloqueos en las vías, precisó.

Recordó que el ESMAD es una fuerza creada para controlar los disturbios. El ESMAD no actúa en las manifestaciones pacíficas, sino cuando se generan desórdenes y violencia, señaló.

Molano se refirió a recientes y falsos señalamientos hechos contra el gobierno del presidente Duque. “Es un Gobierno respetuoso de este Congreso y de la Justicia, y que garantiza que los colombianos puedan tener un mejor bienestar”, dijo.

Afirmó que la instrucción del presidente Iván Duque a sus funcionarios, a la Fuerza Pública, es el respeto absoluto por la Constitución, el apego a la ley, por supuesto a los derechos humanos.

El Ministro de Defensa indicó que ha habido una clara voluntad de dialogar con aquellos que están manifestándose, e indicó que de primera mano conoce a los jóvenes y sabe de sus angustias.

Resaltó, además, que el Gobierno ha sido garante de la protesta pacífica durante estos tres años. “Se han realizado más de 9 mil actividades de manifestaciones, de concentraciones en más de 700 municipios colombianos, todos los días entre 60 mil y 70 mil colombianos que marchan pacíficamente y ahí ha estado al Policía Nacional, garantizando que puedan manifestarse”.

Ante la Cámara de Representantes, aseguró que el Gobierno respeta la protesta pacífica. “Pero en cuanto se lanza la primera piedra, debe intervenir la Fuerza Pública ya que automáticamente se considera una agresión, nosotros respetamos la protesta pacífica, pero con los violentos y criminales tenemos que actuar con toda contundencia”, precisó.

“Frente a la destrucción es necesario actuar con apego a la Ley y para garantizar el orden y restablecimiento de la seguridad”, afirmó Molano.

Adicionalmente, señaló que la Fuerza Pública es la única que tiene el monopolio de las armas, a fin de garantizar la defensa y seguridad de los colombianos.

El Ministro, se refirió a las capturas que se han llevado a cabo durante las manifestaciones.

“Alias Barbado, quien es señalado de actos vandálicos y destrucción, alias Lerma, señalado de desarrollar actos de vandalismo en Cali y alias Jacobo de las disidencias de las FARC, señalado de actos vandálicos en Cali, cuando el ELN y disidencias de las FARC están involucradas, eso solo significa que hay narcotráfico de por medio”, manifestó.

El ministro Molano reconoció que la Policía necesita una reforma, lun proyecto que según recordó, ya fue presentado al país hace mes y medio con el que se busca que todos los policías de Colombia sean certificados en procedimientos policiales, capacitados en el uso de la fuerza y en derechos humanos.

El titular de la Cartera de Defensa llamó la la atención sobre la forma como la Fuerza Pública garantiza la democracia y la libertad. “Lo que no puede ser es que en un bloqueo un ciudadano decida a qué almacenes se les puede vender, a qué hora pueden pasar, no puede ser que no haya libertad”, señaló.

Por último, le envió un mensaje a todos los jóvenes que se manifiestan pacíficamente: “sé cómo la vida los ha afectado, pero el diálogo que se busca se debe hacer con base en la ilusión de construir un mejor futuro”.

En estos momentos difíciles, nuestra democracia nos tiene que unir. Colombia necesita avanzar, pero no con odio del pasado, sino con esperanza. Que la iniciativa de los jóvenes se vea reflejada en esa posibilidad. Pero la autoridad y la libertad no se negocian.

Mientras tanto, los promotores de la moción de censura contra el ministro, sustentaron de diversas formas sus posiciones.

En total, fue promovida por 22 representantes teniendo como base los últimos acontecimientos respecto al orden público nacional.

El Representante Inti Asprilla, uno de los proponentes de la moción sostuvo: “El ministro Molano debe irse, la justicia debe ser hecha, debe ser dada para todas las víctimas de violencia en este paro (…) fuerte es aquel que lucha por la libertad y la justicia”

En este mismo sentido se pronunció el representante Mauricio Toro: “la desaparición forzada es uno de las agresiones mas horribles que puede sufrir un ciudadano en cualquier parte del planeta porque atenta contra sus libertades, derechos, humanidad, le elimina toda forma de existencia (…) es lo que uno ve todo el tiempo en noticias y no cree que este pasando en Colombia”

Por su parte el representante Carlos Marín sustentó: “Hoy se completan 28 días de uno de los levantamientos populares mas grande en la historia de este país, podríamos decir que por primera ves asistimos a un paro nacional en el sentido de que toda la geografía del país se ha visto sacudida y todos los sectores sociales han participado (…) estos no son levantamientos terroristas porque desde el Caribe hasta el Amazonas se han expresado”

Los representantes quienes no respaldan la moción de censura contra el ministro de defensa, hicieron énfasis en la necesidad de abandonar la violencia.

“Nuestro partido ha rechazado de manera contundente cualquier exceso de la fuerza publica, ha sido nuestro partido quien debe imperar en el estado social de derecho, el respeto por el derechos humanos; respeto a quienes tienen el monopolio de las armas y para quienes conforman la fuerza publica” afirmó el representante del partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana.

El representante Edward Rodríguez expresó su apoyo a la fuerza publica y al ministro de Defensa: “Nuestra responsabilidad de nosotros como políticos al difundir noticias falsas (…) Nuestros ciudadanos perdieron la confianza. Hago un homenaje a nuestra fuerza publicas. Los jóvenes y colombianos que protestan pacíficamente; no permitamos que, por noticias falsas, odio de clases o mentiras terminémonos acabándonos como colombianos”

El debate culminó con la intervención del Ministro de Defensa, Diego Molano: “Reconocemos a las instituciones, al congreso, la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas al país, somos conscientes que de nuestra fuerza publica, militares y de policía cumplen una responsabilidad establecida en la constitución (…) la discusión tiene que ver con los afectados, civiles o uniformados (…) la responsabilidad es de quienes generan la violencia” añadió además “muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requiere evidencia y se mueven raudas por las redes sociales pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad porque requiere de rigurosidad, la justicia un debido proceso; como funcionario publico asumimos esa responsabilidad”.

Ahora, falta que la mesa directiva de la Cámara fije la fecha en la cual la plenaria de la corporación procederá a votar la moción de censura.