A partir del 8 de junio No habrá toque de queda ni ley seca en Bogotá; abrirán bares y gastrobares

–La reapertura «con cuidado de Bogotá», a partir del próximo 8 de junio, anunció este jueves la alcaldesa Claudia López. Desde esa fecha, no habrá toque de queda ni tampoco ley seca y vuelve «Bogotá a cielo abierto».

«Hoy tomamos la decisión de reabrir Bogotá a partir del 8 de junio porque la ciudadanía cambió sus prioridades. Debemos encontrar el mejor equilibrio entre atender el estallido social sin abandonar la protección de la vida y el cuidado, que ha sido nuestra prioridad el último año», precisó la mandataria.

«Escogimos el 8 de junio porque esperamos que el Gobierno y el comité de paro van a avanzar en la mesa de concertación», advirtió.

Agregó que «en Bogotá hacemos lo que depende de nosotros: vacunación, plan de rescate social y reapertura, pero la crisis nacional ningún ente territorial puede superarla solo».

En una reunión en la Cámara de Comercio, que celebró con comerciantes y empresarios, precisamente para socializar la Reactivación y Cuidado de Bogotá, la alcaldesa concretó las siguientes medidas:

A partir del 8 de junio:

-No habrá toque de queda

-No habrá ley seca

-Se mantienen medidas de bioseguridad (tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, ventilación)

-Se priorizarán actividades al aire libre

-Todo el comercio deberá tener control de aforo

-Bares y gastrobares funcionarán hasta la 1:00 a.m

-Fútbol, discotecas y conciertos presentarán pilotos cuando la ciudad vuelva a la Alerta Amarilla

-Colegios y universidades funcionarán sin restricción de horario y con protocolos de Sector Salud y Educacion

-Priorizamos el teletrabajo

Todo el sector de bares y gastrobares podrá funcionar hasta la 1 a.m. El resto de sectores no tendrá limite de horarios.

«Tres actividades todavía tienen una restricción desde el Gobierno Nacional: fútbol, discotecas y conciertos. Cuando Bogotá regrese a niveles de alerta amarilla, pediremos el piloto para estas actividades en la ciudad. Es otro sector muy importante que genera empleo para jóvenes», puntualizó la alcaldesa.

Dijo que «el teletrabajo sigue porque el COVID sigue. Todos los sectores económicos de nuestra ciudad que puedan mantener a un porcentaje importante de sus trabajadores en teletrabajo deben seguirlo haciendo».

Además, notificó: Todos debemos seguir con las medidas de bioseguridad y autocuidado sin importar dónde estemos:

-Uso correcto de tapabocas

-Distanciamiento y ventilación

-Control de aforos

-Desinfección y lavado de manos

«Este es el esquema de reapertura que consideramos necesario frente al estallido social, también prudente y razonable según la situación epidemiológica. Esta propuesta la presentamos junto con el empresariado y la ciudadanía al Gobierno Nacional para su aprobación», precisó.

La alcaldesa anunció que continuará una vigilancia epidemiológica focalizada sobre el Covid-19 en la capital de la República, que, de acuerdo con la evolución de la pandemia, incluirá cierre de establecimientos comerciales y oficinas.

Y agregó que continuará la medida más importante: la vacunación.

Sobre el particular envió un claro mensaje al Gobierno Nacional: «Para ello necesitamos millones de vacunas, no de decretos».

Además, advirtió que Bogotá está en capacidad de aplicar entre 40 y 45 mil vacunas diarias, el doble que hace un par de meses, por lo que pidió al ejecutivo nacional «no entregar por puchitos» las dosis sino en las cantidades necesarias para inmunizar a los habitantes de la ciudad.

La alcaldesa @ClaudiaLopez aseguró que debemos mantener las estrategias de cuidado: uso de tapabocas, distanciamiento físico, desinfección de manos, ventilación, estrategia DAR y vacunación. Cumplamos estas medidas básicas de cuidado colectivo ?? #BogotáReabre pic.twitter.com/ADmWK9B67S — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 27, 2021

Previamente, en declaración aparte, la alcaldesa Claudia López se refirió a las jornadas de protestas y consideró imperativo que los políticos convocantes del paro y manifestaciones y el Gobierno Nacional no dilaten más la instalación de la mesa de concertación social y económica y que se reconozcan y sancionen eficazmente todos los casos de violencia y abuso que denunciamos a la ONU y a HumanRights.

Además, en su cuenta en Twitter notificó:

Las consecuencias epidemiologicas de un mes de aglomeraciones ya son evidentes: se disparó el contagio, la ocupación de UCI y la mortalidad.

Sumarle a la crisis socioeconómica el colapso hospitalario nada soluciona y todo lo empeora. Solo ayer se reportaron 122 muertes por Covid. pic.twitter.com/J4DXWt0hT2 — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) May 27, 2021