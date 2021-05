Biden pide a servicios de inteligencia «redoblar los esfuerzos» para averiguar el origen del Covid-19

-Politizar el rastreo del origen del Covid-19 da rienda suelta a su utilización como arma política, afirma China

–El presidente de EE. UU. Joe Biden anunció que dio instrucciones a sus servicios de inteligencia para que le presenten, en el plazo de 90 días, «información que nos pueda acercar a una conclusión definitiva» sobre el origen de la pandemia del Covid-9.

«Le he pedido a las agencias de inteligencia que redoblar los esfuerzos para recopilar y analizar información que nos pueda acercar a una conclusión definitiva, y que me informe dentro de 90 días», informó el mandatario en un comunicado. «También he pedido identificar otras áreas de investigación que pueden precisar ser abordadas, incluidas preguntas específicas para China».

Desde hace meses circulan teorías que sostienen que el nuevo coronavirus, que dio origen al COVID-19, habría sido creado por científicos chinos en unos laboratorios próximos a la ciudad de Wuhan, ciudad en la que, a finales de 2019, surgió este brote que ha acabado convirtiéndose en pandemia.

Si bien, por el momento, la postura oficial de Washington sigue siendo que todo apunta al origen natural del virus, también es cierto que funcionarios de alto nivel ya dejaron claro que Beijing no es de fiar «en estos momentos».

Biden reveló que ya recibió un informe inicial en marzo, «poco después» de convertirse en presidente, el cual, según detalló, no llegaba a ninguna conclusión firme sobre si el origen del virus es natural o artificial.

El mandatario incluso cita el reporte: «La mayoría de los miembros no cree que exista suficiente información para afirmar que una opción es más probable que la otra».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaración conjunta con científicos chinos en marzo después de que la agencia encabezara una misión de cuatro semanas en Wuhan, apuntando al origen natural del coronavirus. Pero Estados Unidos y otras naciones expresaron su preocupación sobre la forma en que la misión se llevó a cabo y la falta de cooperación de China.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también estuvo de acuerdo en que se necesitan más estudios sobre los orígenes del virus.

Precisamente, el martes, el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Xavier Becerra, pidió a la OMS que lleve a cabo una segunda investigación más transparente sobre los orígenes del coronavirus que causa el COVID-19.

Mientras tanto, China advirtió este miércoles que politizar el rastreo del origen del COVID-19, una cuestión científica, no solo hará que sea difícil encontrar el origen del virus, sino que también dará rienda suelta a la utilización del virus como arma política y obstaculizará seriamente la cooperación internacional en torno a la pandemia.

Las precisiones las hizo en un comunicado que emitió a través de su Embajada en Estados Unidos.

«Sobre el rastreo del origen de la COVID-19, hemos estado pidiendo cooperación internacional sobre la base del respeto de los hechos y la ciencia, con miras a enfrentar mejor las epidemias inesperadas en el futuro», afirma el documento.

«Por un sentido de responsabilidad hacia la salud de la humanidad, apoyamos que se lleve adelante un estudio integral de todos los primeros casos de COVID-19 del mundo entero y una investigación exhaustiva de algunas bases secretas y laboratorios biológicos en todo el mundo», agrega.

También indica que «dicho estudio e investigación será completo, transparente y basado en evidencia, y llegará al fondo para dejar todo en claro».

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19 el año pasado, reseña el comunicado, algunas fuerzas políticas se han obsesionado con la manipulación política y el juego de echarse culpas, ignorando la urgente necesidad de su pueblo de combatir la pandemia y la demanda internacional de cooperación en este frente, que ha provocado una trágica pérdida de recursos e incontables vidas.

«La lección que aprendimos el año pasado todavía está fresca en nuestra memoria. Si bien la pandemia aún está causando un gran daño en el mundo actual y la comunidad internacional espera una mayor coordinación entre los países, algunas personas están recurriendo a su antiguo libro de jugarretas», concluye el comunicado de la embajada china en Estados Unidos. (Información Voz de América y Agencia Xinhua)).