Así opera Transmilenio y la movilidad en Bogotá

–Atentos a estos puntos de concentración de manifestaciones en Bogotá:

– Centro comercial Hato Chico, Viejo Topo (8 AM)

– Estación del Olaya [calle 27 sur con Av. Caracas]- (8:30 AM)

– Éxito 20 de Julio (8 AM)

– Puente de la Dignidad (8 AM)

– Portal Suba, parque Piloto, Humedal Tibabuyes (8 AM)

– Cruce Yomasa (7 AM)

– Facultad de Artes ASAB (8 AM)

Con mensajes de paz y muestras culturales, vivimos una jornada de expresión artística en compañía de @CulturaenBTA Revive esta jornada en el siguiente video

[6:40 a.m.] #AEstaHora manifestaciones generan afectación vial en la avenida Caracas con calle 76 B sur (Puente de la Dignidad).

#GerenciaEnVía recomienda tomar como vía alterna la avenida Boyacá.

Antes de salir consulta nuestros reportes en Waze y elige la mejor ruta.

(6:10 a.m.)

En el momento se realizan desvíos para la ruta alimentadora 3-2 Santa Librada del Portal Usme por manifestación en la Calle 74 B sur con Carrera 14.