Espectacular Egan Bernal: Fue tercero en la etapa y ratificó su condición de líder del Giro de Italia

–El colombiano Egan Bernal dio un nuevo golpe de autoridad en el Giro de Italia. Cruzó tercero la meta en la etapa 19, a 28 segundos del ganador Simón Yates, y mantuvo la camiseta Rosa de líder a falta de solo dos etapas para el final del evento.

El zipaquireño se mantuvo tranquilo en la última subida, no se desesperó por la partida de Yates que se fue en solitario para ganar la fracción de 166 kilómetros y tratar de quitarle el segundo puesto de la general a Joao Almeida, hecho que a la postre no logró. Almeida pasó segundo la meta.

La brecha que abrió Egan Bernal con sus inmediatos seguidores es amplia, faltando la última jornada de montaña este sábado y la contra-reloj del domingo.

Damiano Caruso, segundo en la general, está a 2’29» y Yates, tercero, se ubica a 2’49».

?? @SimonYatess holds on, @JooAlmeida98 has a shot at it, @Eganbernal retains the lead. Here is the last kilometre of today's stage

?? @SimonYatess resiste, @JooAlmeida98 attacca, @Eganbernal difende la Rosa. Ultimo km

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/MhoTSrmG3h

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2021