La Selección Colombia no convoca a James Rodríguez para los próximos partidos

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que James Rodríguez no fue convocado para la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias y Copa América debido a que no se encuentra en un buen nivel óptimo de competencia.

En días pasados, Rodríguez fue sometido a exámenes médicos que diagnosticaron que el volante no se encuentra en buen nivel de competencia y le impide estar en el grupo de los convocados por el técnico Reinaldo Rueda.

Pero Rodríguez respondió a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales donde manifiesta «Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho… No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida.»

La Tricolor tampoco contará con Falcao García para los compromisos contra Perú y Argentina los próximos 3 y 8 de junio. Quién jugó con la selección por última vez el 13 de noviembre de 2020 contra Chile (2-2), segunda jornada rumbo al mundial de Catar 20211.

García no ha tenido una buena temporada en el fútbol turco debido a sus lesiones que lo han alejado del terreno de juego en las últimas dos jornadas del campeonato local.