Europa aprueba vacuna Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech para adolescentes de entre 12 y 15 años y aconseja inyectar una segunda dosis de AstraZeneca a los adultos que recibieron una primera sin complicaciones.

En rueda de prensa virtual desde la sede de EMA en Ámsterdam, el jefe de Estrategia de vacunas, Marco Cavaleri, señaló que el comité de medicamentos de uso humano (CHMP) aprobó la vacuna Pfizer en adolescentes, antes; solo estaba aprobada para mayores de 16 años. Las farmacéuticas hicieron pruebas en fase III en 2.260 jóvenes y aseguraron que su efectividad fue del 100% sólida, donde 1.131 recibieron dosis de la vacuna y 1.129 un placebo.

“Ahora tenemos datos que demuestran que la vacuna es también segura para edades de entre 12 y 15 años, lo que ha permitido al comité científico llegar hoy a su conclusión, que será transmitida a la Comisión Europea, que emitirá la aprobación final. Pero dependerá de cada Estado miembro si (la usa) y cuándo aplicar esta vacuna en adolescentes en el futuro”, agregó Cavaleri.

La vacuna se debe aplicar en el brazo con una diferencia de tres semanas entre cada dosis. Los efectos secundarios para los adolescentes de 12 a 15 años pueden ser: dolor donde le aplicaron la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, musculares y articulaciones, escalofríos y fiebre, que irán desapareciendo días después de recibir al vacuna.

La comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, mostró su alegría frente a esta decisión y escribió a través de su Twitter que esta decisión la deben tomar los padres para sus hijos.

I welcome @EMA_News opinion on approving the BioNTech/Pfizer vaccine for 12-15 year olds.

Beyond the decisions of governments, this is ultimately a decision to be made by parents for their children.

Every step we take together brings us one step closer to ending the pandemic. https://t.co/koieYdUiVG

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 28, 2021