Chelsea es el nuevo campeón de la Champions League

Chelsea se coronó campeón de la Champions League con un marcador de 1-0 frente al Manchester City en el estadio Do Dragao, la figura del partido fue Kai Havertz.

Las emociones llegaron desde el primer minuto del encuentro, donde ambos clubes demostraron porque eran los mejores de Europa y las ganas de llevarse el título de ganadores. Aunque buscaban el arco rival, no se concretó nada hasta el minuto 42 donde se gestó la estrategia entre Mount y Havertz que terminó con el único gol del compromiso.

La jugada se originó por la izquierda, luego corrió al centro y aprovechando el espacio del defensa del Manchester que habilitó a Havertz, sacó a Ederson de su camino y remató directo al arco de Ederson Santana de Moraes.

Thiago Silva y Kevin De Bruyne, salieron del partido por lesiones.

Es el primer trofeo de Thomas Tuchel y con esta victoria, el Chelsea se posiciona en lo más alto del fútbol europeo ya que su última orejona, la ganó en la temporada 2011-2012.

