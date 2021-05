El Gobierno y comité del paro siguen sin llegar a acuerdos; anuncian nuevas marchas para el 2 de junio

-El ejecutivo nacional exige a los promotores del paro el levantamiento de los bloqueos viales.

–El Paro Nacional continúa, afirmaron los dirigentes de las centrales obreras, tras cumplirse la reunión once con el gobierno nacional sin lograr un acuerdo. Además anunciaron para este miércoles 2 de junio nuevas movilizaciones «pacíficas» en todo el país.

Los integrantes del llamado comité de paro afirman en un comunicado que «ante la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, hemos hecho una nueva propuesta al gobierno, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos».

En el comunicado acusan al gobierno de introducir «profundas modificaciones» al texto de su propuesta inicial.

Precisan que acordaron continuar las conversaciones este martes 1 de junio a partir de las 9 a.m.

Además dicen que ratifica su «voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en ello».

Manifiestan que han «solicitado a las instituciones acompañantes (Misión de verificación de la ONU, oficina de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos y la Conferencia Episcopal) que verifiquen la reducción de los cortes de vía en el país y entreguen un informe».

Además exigen la derogatoria del decreto 575 de 2021.

También indican que rechazan el «recrudecimiento de la violencia policial en los últimos días y, en especial, en la ciudad de Cali».

A su turno, el Gobierno Nacional reiteró «que el derecho a la protesta pacífica está constitucional y legalmente protegido. Sin embargo, abusando de este derecho no se pueden violentar intereses de los demás ciudadanos», precisó, exigiendo a los promotores del paro el levantamiento de los bloqueos viales.

El siguiente es el comunicado expedido por el Gobierno Nacional tras la nueva reunión con el comité de paro cumplida este domingo:

«Esta mañana, miles de colombianos, en representación de millones, han enviado un mensaje claro: No más violencia, no más bloqueos, no más destrucción.

El Gobierno Nacional reitera que en Colombia el derecho a la protesta pacífica está constitucional y legalmente protegido.

Para nosotros es claro que, con ocasión de la protesta, las personas expresan su inconformidad de múltiples maneras, dentro de las cuales está la manifestación por las vías y espacios públicos, por tiempos muy cortos. Sin embargo, abusando de este derecho no se pueden violentar los intereses de los demás ciudadanos, privándolos de sus propios derechos. El ejercicio de la protesta no puede afectar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, o cualquier otro derecho fundamental.

La obstrucción o restricción de las vías, ríos, puertos, aeropuertos o cualquiera otra facilidad de desplazamiento y movilización afecta los derechos de la vida, la salud, la integridad física, el medio ambiente, la alimentación, el trabajo y la movilidad de las personas, y son absolutamente inadmisibles.

Los bloqueos han impedido que lleguen los alimentos a las mesas de las familias, han impedido que las medicinas lleguen a los enfermos y han hecho que se pierdan miles de oportunidades para salir adelante. Por cuenta de los bloqueos, cientos de empresas están al borde de la quiebra, se perderán miles de puestos de trabajo y la recuperación económica en medio de la pandemia será aún más difícil. Por cuenta de los bloqueos, mueren niños colombianos en las ambulancias esperando que les permitan su derecho a movilizarse hacia una atención oportuna. Todo se ha hecho muy costoso y nos faltan tantos productos.

Esta práctica nos ha costado a los colombianos ya demasiado. Esta práctica es ilegal y moralmente inadmisible. La totalidad de estos bloqueos debe terminar inmediatamente.

Por ello, lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos. Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno. Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos.

Para nuestra sorpresa, el Comité Nacional del Paro, en lugar de solidarizarse con los colombianos, ha insistido en su apoyo a los bloqueos.

El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez ha estado y sigue estando con todo el ánimo y disposición para sentarnos a buscar acuerdos. Para ello hemos trabajado tanto. Esperamos que los que se sienten líderes de las comunidades acojan nuestra invitación a desbloquear y a dialogar, pero sin paro ni bloqueos.