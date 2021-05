Desempleo en Colombia fue de 15,1% en abril; 4 millones de personas volvieron a trabajar

–En abril de 2021, la tasa de desempleo a nivel nacional fue 15,1%, cuando en el mismo mes del año anterior había sido de 19,8%. Según el DANE, se redujo la población desocupada en cerca de medio millón de ciudadanos, mientras que cerca de cuatro millones de personas se sumaron a la población ocupada, en comparación con el mismo mes del año anterior..

El reporte del DANE establece que la tasa de desempleo desestacionalizada del país fue 15,0%, 1,1 puntos porcentuales, p.p. superior a la presentada en marzo de 2021.

La población ocupada del país en abril de 2021 fue 20,5 millones de personas, un 23,8% superior (+4,0 millones) al total registrado en el mismo mes de 2020.

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 12,7 p.p. a la variación nacional, y en donde la población ocupada pasó de 7,7 millones en abril de 2020 a 9,8 millones doce meses después.

Comercio y reparación de vehículos fue la rama de actividad económica con el mayor crecimiento (+859 mil) de la población ocupada a nivel nacional, aportando 5,2 p.p. (variación estadísticamente significativa). Por el contrario, Actividades financieras y de seguros vio reducido su número de ocupados en 60 mil, contribuyendo con -0,4 p.p. a la variación nacional.

En el país, la población desocupada en abril de 2021 fue 3,6 millones de personas, 456 mil menos

(-11,2%) que en el mismo mes del año inmediatamente anterior.

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas evidenciaron una reducción de 297 mil desocupados en comparación con abril de 2020, por lo que su población desocupada fue de 2,0 millones de personas; por esto, este dominio contribuyó con -7,3 p.p. a la variación nacional.

La población inactiva del país se redujo un 15,6% en abril de 2021 en comparación con el mismo mes de 2020, pasando de 19,1 millones a 16,2 millones.

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron -8,1 p.p. a la variación nacional, ya que el total de inactivos en este dominio disminuyó en 1,5 millones ubicándose en abril de 2021 en 7,0

millones de personas.

En el trimestre móvil febrero – abril de 2021, Riohacha registró la tasa de desempleo más alta

(22,7%) mientras que Barranquilla A.M. presentó la menor (11,1%).

Por su parte, los centros poblados y rural disperso presentaron una población ocupada de 4,4 millones contribuyendo así con 3,4 p.p. Y por último, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán,

Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo aportaron 2,1 p.p. a la variación nacional y su total de ocupados fue 1,1 millones de personas. Todas las anteriores variaciones son estadísticamente significativas.

Por sexo, el número de mujeres ocupadas aumentó 26,6% en abril de 2021 frente al mismo mes del año anterior, mientras que el total de hombres ocupados se incrementó en 22,1%.

Según los rangos de edad, este aumento de la población ocupada del país se focalizó en las personas de 25 a 54 años (+1,4 millones de hombres y +1,2 millones de mujeres). Esta misma tendencia se observó en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en donde se presentó un incremento de 805 mil hombres ocupados y de 594 mil mujeres ocupadas. Las anteriores variaciones son estadísticamente significativas.

Comercio y reparación de vehículos fue la rama de actividad económica con el mayor crecimiento (+859 mil) de la población ocupada a nivel nacional, por lo que aportó 5,2 p.p. (variación estadísticamente significativa); Comercio al por menor en establecimientos no especializados contribuyó 5,6 p.p. al interior de esta rama.

Por el contrario, Actividades financieras y de seguros vio reducido su número de ocupados en 60 mil, contribuyendo con -0,4 p.p. a la variación nacional; al interior de esta rama, Intermediación monetaria aportó -21,0 p.p.

De igual manera, Comercio y reparación de vehículos fue la rama con el mayor aumento (+579 mil) de la población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en abril de 2021, aportando 7,6 p.p. (estadísticamente significativa) a la variación en este dominio; en esta rama, Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados contribuyó con 6,6 p.p. A su vez, Actividades financieras y de seguros presentó una disminución de 50 mil ocupados (-0,6 p.p.); allí, Intermediación monetaria aportó -21,0 p.p.

Desde la perspectiva de la posición ocupacional, el número de empleados particulares y de trabajadores por cuenta propia del país aumentó en 1,7 millones y 1,4 millones, respectivamente, contribuyendo de esta manera con 10,5 p.p. y 8,7 p.p. a la variación nacional en abril de 2021. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas.

Por otra parte, el 54,8% de la población ocupada nacional en abril de 2021 trabajó más de 40 horas efectivas a la semana, el 28,8% lo hizo entre 21 y 40 horas, y el 16,4% trabajó hasta 20 horas (variaciones estadísticamente significativas). En abril de 2020, estas proporciones fueron 30,3%, 21,2% y 48,5%, respectivamente.

En Colombia, la población desocupada en abril de 2021 fue 3,6 millones de personas, 456 mil menos que en el mismo mes del año inmediatamente anterior, lo que representa una variación anual de -11,2%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas evidenciaron una reducción de 297 mil desocupados en comparación con abril de 2020, por lo que su población desocupada fue de 2,0 millones de personas; por esto, este dominio contribuyó con -7,3 p.p. a la variación nacional. Así mismo, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo aportaron -2,0 p.p. registrando en abril de 2021 una población desocupada de 243 mil personas. Todas las anteriores variaciones fueron estadísticamente significativas.

Por su parte, los centros poblados y rural disperso contribuyeron con -1,6 p.p. presentando un total de 446 mil personas desocupadas, mientras que en Otras cabeceras la población desocupada fue 885 mil por lo que aportaron -0,3 p.p. a la variación nacional.

Por sexo, a nivel nacional el total de hombres desocupados disminuyó 19,4% mientras que el número de mujeres desocupadas bajó 2,3%. Estas variaciones son estadísticamente significativas. De acuerdo con los rangos de edad, en la población de 25 a 54 años a nivel nacional se evidenció una reducción de 467 mil desocupados; de estos, 358 mil eran hombres (las anteriores variaciones son estadísticamente significativas). En contraste, se evidenció un aumento de 49 mil mujeres desocupadas en el rango de 10 a 24 años.

Población inactiva (abril de 2021)

En cuanto a la población inactiva del país, esta se redujo un 15,6% en abril de 2021 en comparación con el mismo mes de 2020, pasando de 19,1 millones a 16,2 millones. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron -8,1 p.p. a la variación nacional, teniendo en cuenta que el total de inactivos en este dominio disminuyó en 1,5 millones ubicándose en abril de 2021 en 7,0 millones de personas. Otras cabeceras contribuyeron con -4,0 p.p. ya que su población inactiva fue 4,2 millones. Por su parte, los centros poblados y rural disperso aportaron -2,3 p.p. dado que presentaron 4,0 millones de inactivos. Y por último, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo registraron 952 mil inactivos, contribuyendo así con -1,2 p.p. Todas las anteriores variaciones fueron estadísticamente significativas.

Según rangos de edad y sexo, la población inactiva de hombres disminuyó 21,8% y la de mujeres bajó 11,8%; además, la población de 25 a 54 años concentró la mayor reducción de las personas inactivas en el país (-1,9 millones) en abril de 2021, distribuidas en -1,0 millones de mujeres inactivas y -949 mil hombres inactivos.

Finalmente, de las 3,0 millones de personas que salieron de la inactividad, 1,8 millones estaban dedicados a los oficios del hogar (-1,0 millones de mujeres y -763 mil hombres).

Tasa global de participación, de desempleo y de ocupación (abril de 2021)

La tasa de desempleo a nivel nacional para abril de 2021 fue 15,1%, cuando en el mismo mes del año anterior había sido de 19,8%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue 17,4%, 6,1 p.p. menos que la presentada en abril de 2020. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Por sexo, la tasa de desempleo nacional para las mujeres fue 19,1% y la de los hombres se ubicó en 12,1%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dichas proporciones fueron 20,2% y 15,0%, respectivamente. Todas las anteriores variaciones son estadísticamente significativas.

La tasa de desempleo desestacionalizadapr del país en abril de 2021 fue 15,0% y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 17,2%, lo que refleja incrementos de 1,1 p.p. para cada una frente a las registradas en marzo de ese mismo año.

Por su parte, la tasa de ocupación a nivel nacional fue 50,8% en abril de 2021, 9,2 p.p. superior a la presentada doce meses atrás. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha tasa se ubicó en 51,8% cuando en el mismo mes de 2020 había sido 41,2%. Estas fueron variaciones estadísticamente significativas.

La tasa global de participación en abril de 2021 fue 59,9% a nivel nacional y 62,7% para las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Doce meses atrás, estas tasas se ubicaron en 51,8% y en 53,8%, respectivamente (variaciones estadísticamente significativas).

Por último, a nivel nacional la tasa de subempleo subjetivo2 del país fue 24,0%; mientras que la tasa de subempleo objetivo3 se ubicó en 10,5%.

Trimestre móvil febrero – abril 2021

Para el trimestre móvil febrero – abril de 2021, la tasa de desempleo nacional fue 15,0%, y para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 17,4% (variación estadísticamente significativa); en el mismo periodo de 2020 estas proporciones fueron en ese mismo orden 14,6% y 15,7%.

A nivel nacional, la tasa de ocupación para el periodo febrero – abril de 2021 fue 51,5%, mientras que la tasa global de participación se ubicó en 60,6%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dichas tasas fueron 52,8% y 63,9%, respectivamente.

Población ocupada

En el trimestre móvil comprendido entre febrero y abril de 2021, la población ocupada del país fue 20,7 millones de personas, 1,0 millón más (estadísticamente significativa) frente al mismo periodo del año anterior (+5,1%). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 2,6 p.p. (estadísticamente significativa) a esta variación.

Por su parte, Otras cabeceras presentó una contribución de 1,4 p.p. (estadísticamente significativa); la población ocupada en las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia

y Sincelejo aportaron en conjunto 0,6 p.p. (variación estadísticamente significativa); los centros poblados y rural

disperso también contribuyeron con 0,5 p.p. a la variación nacional.

Desde la perspectiva de los rangos de edad y sexo, los mayores incrementos de la población ocupada del país en

el trimestre móvil febrero – abril de 2021 se evidenciaron en los hombres de 25 a 54 años (+509 mil) y en las

mujeres en este mismo rango (+245 mil). Estas fueron variaciones estadísticamente significativas.

Según ramas de actividad económica, Comercio y reparación de vehículos presentó el incremento más alto de

ocupados (+348 mil) a nivel nacional en el trimestre móvil febrero – abril de 2021, aportando así 1,8 p.p. a la

variación nacional (estadísticamente significativa). En cambio, Administración pública y defensa, educación y

atención de la salud humana evidenció una reducción de 32 mil ocupados, contribuyendo entonces con -0,2 p.p.

Población desocupada

En el país, la población desocupada para el trimestre móvil febrero – abril de 2021 fue 3,7 millones de personas,

300 mil más (+8,9%) con respecto al mismo periodo de 2020. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron

10,1 p.p. a la variación nacional. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas.

No obstante, la población desocupada se redujo en los centros poblados y rural disperso (-0,1 p.p.); en Otras

cabeceras (-0,7 p.p.); y en el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó,

Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo (-0,4 p.p.).

Del total de 300 mil personas que ingresaron a la desocupación en el periodo febrero – abril de 2021, 256 mil

eran mujeres, y de ellas, 161 mil se encontraban en el rango de 25 a 54 años. Las anteriores variaciones fueron

estadísticamente significativas.

Población inactiva

La población inactiva del país, para el trimestre móvil febrero – abril de 2021, fue de 15,9 millones de personas,

reflejando una variación anual de -4,8% (estadísticamente significativa). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas

aportaron -3,6 p.p. (estadísticamente significativa); Otras cabeceras lo hicieron con -0,6 p.p.; las ciudades de Tunja,

Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con

-0,4 p.p. (estadísticamente significativa); y los centros poblados y rural disperso aportaron -0,2 p.p.

Por rangos de edad, del total de 808 mil personas que salieron de la inactividad en el periodo febrero – abril de

2021, 691 mil correspondían al rango de 25 a 54 años (variaciones estadísticamente significativas).

Por último, 250 mil hombres y 249 mil mujeres (variaciones estadísticamente significativas) que se dedicaban a

oficios del hogar salieron de la inactividad en el trimestre móvil febrero – abril de 2021.

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas

Las ciudades que registraron las tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil febrero – abril de 2021

fueron:

1. Riohacha: Tasa de desempleo 22,7%; tasa global de participación 57,3%; tasa de ocupación 44,3% y

tasa de subempleo objetivo 20,6%.

2. Quibdó: Tasa de desempleo 21,6%; tasa global de participación 48,5%; tasa de ocupación 38,0% y

tasa de subempleo objetivo 3,2%.

3. Cúcuta AM: Tasa de desempleo 20,9%; tasa global de participación 60,2%; tasa de ocupación 47,6% y

tasa de subempleo objetivo 13,3%.

Bogotá D.C. registró el peor desempeño entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas al incrementar su tasa de

desempleo en 4,7 p.p. (variación estadísticamente significativa) en el trimestre móvil febrero – abril de 2021 frente

al mismo periodo de 2020.

Por el contrario, las ciudades con las menores tasas de desempleo fueron:

1. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 11,1%; tasa global de participación 60,3%; tasa de ocupación

53,6% y tasa de subempleo objetivo 15,8%.

2. Cartagena: Tasa de desempleo 11,5%; tasa global de participación 55,9%; tasa de ocupación 49,5% y

tasa de subempleo objetivo 9,3%.

3. Pasto: Tasa de desempleo 14,1%; tasa global de participación 66,8%; tasa de ocupación 57,4% y tasa

de subempleo objetivo 13,7%.

Neiva tuvo el mejor desempeño con una disminución de 6,4 p.p. (variación estadísticamente significativa) en su

tasa de desempleo frente al periodo febrero – abril de 2020.

Población ocupada informal

La proporción de la población ocupada informal en el trimestre móvil febrero – abril de 2021 en las 13 ciudades

y áreas metropolitanas fue 47,4%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 48,6%.

Población joven

En el trimestre móvil febrero – abril de 2021, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) fue 23,1%, 0,3

p.p. superior a la tasa registrada en el mismo periodo de 2020. Riohacha registró la tasa de desempleo juvenil

más alta (31,0%), mientras que Bucaramanga A.M. presentó la más baja (21,6%).