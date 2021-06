Alicia Keys celebra 20 años del lanzamiento de su álbum debut ‘Songs in a Minor’

Alicia Keys, conmemora los 20 años del álbum que lo inició todo, Songs In A Minor, un trabajo innovador ganador del premio GRAMMY. Para celebrar esta importante fecha, RCA Records/Legacy Recordings lanzará una edición especial del vigésimo aniversario del álbum atemporal. Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) incluye dos bonus tracks inéditos, ‘Foolish Heart’ y ‘Crazy (Mi Corazon)’, de las sesiones de grabación originales del álbum.

El álbum estará disponible en formato digital y en vinilo. Una versión 2LP especial ya se encuentra disponible para pre-pedido a través de la tienda de la artista. Este set de 2 LP edición limitada se prensará en vinilos de colores en un paquete de lujo personalizado con imágenes exclusivas.

Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) también estará disponible en las plataformas digitales este viernes 4 de junio e incluirá ‘Fallin (ALI Soundtrack Version)’ y ‘I Won’t (Crazy World)’. Por su parte, Vinyl Me Please también reeditará la versión estándar de Songs in A Minor impresa en vinilo galaxy verde de edición limitada. Los fanáticos también pueden comprar productos exclusivos de aniversario del nuevo álbum desde ya y el nuevo merchandising incluye una camiseta, una gorra y una tula.

Keys inició la celebración del vigésimo aniversario la semana pasada en los Billboard Music Awards con una interpretación memorable de canciones del álbum que incluyen ‘Piano & I’, ‘How Come You Don’t Call Me’, ‘A Woman’s Worth’, y culminó con una interpretación dinámica y dramática de su exitoso sencillo ‘Fallin’.

En días pasados apareció como la portada de Bustle, siendo coronada como «la reina del movimiento neo-soul». Por su parte, Modern English ha colaborado con Sony Music en nombre de Keys con un sitio web personalizado donde se invita a los fanáticos a escribir cartas sobre sus gratos recuerdos del álbum, desde su lanzamiento y gira, hasta su música en general. Los fanáticos podrán interactuar con el contenido generado por el usuario (que también permitirá fotos) mientras se desplazan por un globo en movimiento.