Cierran en EE.UU el blog del expresidente Donald Trump

–El blog del expresidente estadounidense Donald Trump, donde compartió desde el mes pasado declaraciones tras ser expulsado de Twitter y Facebook, fue cerrado, confirmaron este miércoles varios medios de prensa norteamericanos.

Según el diario The Washington Post, las interacciones con las publicaciones en el blog de Trump se redujeron significativamente en las semanas posteriores a su lanzamiento en mayo, después de que en su primer día en el ciberespacio tuvo 159 mil intercambios con sus seguidores.

Pero en la jornada siguiente, los accesos se redujeron a 30 mil y no superaron las 15 mil por día desde ese pico.

El portal web, denominado ‘Desde el escritorio de Donald Trump’, aún existe, pero ahora solo permite a los usuarios enviar sus direcciones de correo electrónico y números de teléfonos para registrarse y recibir actualizaciones del exgobernante republicano, quien hizo un amplio uso de las redes sociales durante su mandato (2017-2021) con mensajes casi siempre polémicos y agresivos.

El asesor principal de Trump, Jason Miller, confirmó al diario The Hill que el blog no volverá, y lo calificó de elementos auxiliar de los esfuerzos más amplios que tenemos y en los que estamos trabajando, pero no quedó claro de inmediato qué otras vías seguiría Trump para comunicarse con sus partidarios.

Varias plataformas de redes sociales, incluidas Twitter y Facebook, prohibieron las cuentas de Trump a raíz del ataque al Capitolio del 6 de enero, debido a sus afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado en las presidenciales de 2020, en las que el magnate y candidato a la reelección fue derrotado por el hoy jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.

Al exgobernante se le acusó de incitar a sus seguidores que invadieron la sede del Congreso ese día y provocaron cinco muertos y decenas de heridos, un asunto que está pendiente de investigación por parte del Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses.

Los legisladores republicanos obstaculizan la pesquisa por temor a las consecuencias políticas que pueda haber con vista a los comicios de medios término de 2022.

Facebook anunció el mes pasado que su prohibición de la cuenta de Trump continuaría luego de una decisión emitida por su Junta de Supervisión independiente, pero el mencionado panel señaló que una suspensión indefinida no era apropiada, y pidió a la dirección de esa compañía que revisara la decisión y desarrollara una ‘respuesta proporcionada’ dentro de seis meses.

El director financiero de Twitter, Ned Segal, dijo a principios de este año que la prohibición a Trump de la principal plataforma de redes sociales es permanente, incluso si se postula para presidente nuevamente en 2024. (Información Prensa Latina).