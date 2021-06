Comisiones Quintas aprueban proyecto de ley de transición energética

En sesión conjunta mixta de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara de Representantes fue aprobado, en primer debate, el Proyecto de Ley de transición energética. Iniciativa que recibió mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional el pasado mes de marzo.

El Proyecto de Ley 365 de 2020 Senado – 565 de 2021 Cámara, tiene como objeto incluir dentro de nuestra legislación medidas tendientes a fortalecer la transición energética en el país, como una forma eficaz de reducir las emisiones contaminantes provenientes de combustibles fósiles, con el fin de resguardar los derechos fundamentales a la vida, y la salud. De igual forma, busca el fortalecimiento del sector energético del país con el fin de procurar una autopista que garantice la reactivación económica que hoy requiere el país.

En su intervención, el autor y ponente de la iniciativa parlamentaria, el Senador José David Name Cardozo, defendió la propuesta y resaltó su relevancia para el país: “Con este proyecto de ley buscamos reducir la alta dependencia que tenemos de fuentes no renovables (fósiles), a través de la incorporación de combustibles limpios al sistema energético, para disminuir las emisiones de gases contaminantes y los efectos del calentamiento global. Lo que también nos permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano frente al Acuerdo de parís, la NDC (Contribuciones Determinadas a nivel Nacional) de Colombia aprobada en diciembre de 2020 y los ODS, objetivos de Desarrollo sostenible, que son obligatorios a partir de la incorporación de Colombia en la OCDE”.

El Proyecto de Ley de transición energética mantiene los beneficios tributarios y arancelarios a las FNCE dispuestos en la ley 1715 de 2014, incentiva la utilización de nuevos vectores energéticos como el hidrogeno verde y azul, precisa la legislación en materia de energía geotérmica promoviendo su desarrollo y utilización, y finalmente, promueve las medidas de remoción de dióxido de carbono, específicamente, la captura directa de dióxido de carbono del aire y su almacenamiento (CCUS, por sus siglas en inglés).

“Vamos a mejorar la Ley 1715 de energías renovables y a dinamizar el mercado energético a través de medidas que aumenten la demanda, diversifiquen la matriz energética y garanticen el abastecimiento energético en el país. Para lograrlo, el proyecto de ley incluye medidas que proponen agilizar los trámites y las licencias que son necesarias para el desarrollo de proyectos eléctricos, así como también busca incentivar el transporte con cero o bajas emisiones y acelerar los proyectos para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Todo lo anterior, bajo el mando de la promoción de la gestión eficiente de la energía y de la apuesta a la incorporación de nuevas tecnologías” agregó el Senador del Partido de la U.

Refiriéndose al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) el Senador ponente explicó que: “En esta propuesta buscamos convertirlo en un multiplicador de recursos para la inversión en nuevos proyectos de generación limpia y en un potenciador de desarrolladores e implementadores de soluciones de eficiencia energética. También, flexibilizar su manejo y permitir la financiación de alumbrado con FNCE”.

“Sin duda el desarrollo de nuevas fuentes de producción y formas de consumo de energía abren posibilidades para la inversión, formación de capital humano, investigación, desarrollo de nuevos productos que agregan valor a la economía del país. No olvidemos que las diferentes fuentes de energías renovables convencionales y no convencionales de tipo distribuidas, son la respuesta al acceso al suministro de energía eléctrica y la cobertura en lugares alejados de los sistemas interconectados, lo que permitirá que se reduzca la brecha de acceso a energía que existe en Colombia” dijo el Senador Name Cardozo.