Protección de la Amazonía también implica combatir cultivos ilícitos y extracción ilegal de minerales: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez indicó este miércoles que “si nosotros queremos guardar coherencia” frente a la protección de la Amazonía “parte de esa protección significa derrotar los cultivos de uso ilícito y la extracción ilegal de minerales, entre otros”.



En un conversatorio virtual con The America Society Council of Americas (AS/COA) sobre este tema, el Jefe de Estado advirtió que “cuando se habla de la coca y de los cultivos ilícitos, se habla del glifosato para enfrentarlo, pero muy poco se habla del deterioro ambiental que causan estos cultivos”.

“En el caso de Colombia –explicó el Mandatario-, por cada hectárea que se siembra de coca se están destruyendo cerca de dos hectáreas o más de selva tropical húmeda”.

De la misma forma, añadió, “para producir un kilo de coca se están haciendo vertimiento de combustibles, de amoniaco y de químicos en las selvas de nuestro país. Y si uno se da cuenta lo que implica un kilo de cocaína en términos ambientales, es una degradación total, no solamente una degradación de naturaleza, sino también, una degradación de salud pública”.

Igualmente, advirtió que “esos negocios ilícitos, también, muchas veces vienen vinculados con temas que han sido absolutamente ecocidas, como lo es la extracción ilegal de minerales”.

Precisó, además, que “en el caso particular del glifosato, se utiliza regularmente en Colombia para cultivos ilícitos, como un pesticida. Y en el caso de enfrentar los cultivos ilícitos, siempre se ha buscado tener precisión. Precisión que no afecte la salud, precisión que no afecte a las comunidades, precisión que no afecte ecosistemas”.

Pero, indicó, “sabemos que esa es una discusión compleja. Lo interesante es que el Gobierno colombiano ha abordado esta conversación y esta discusión con los protocolos que han sido definidos por la Corte Constitucional de nuestro país”.

Igualmente, expresó que “no vemos esto como una sola herramienta, sino como una combinación de desarrollo alternativo, sustitución, erradicación manual y, también, la herramienta de precisión. Esa combinación es la que nos permite ver que es una aproximación de carácter integral, donde siempre las consideraciones ambientales están presentes”.