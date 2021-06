¿Qué le regaló Maluma a Kim Kardashian?

Maluma y Kim Kardashian siguen cultivando su amistad. En abril, fueron fotografiados divirtiéndose juntos en una fiesta en el Goodtime Hotel de Miami Beach, donde asistieron otros famosos como Pharell, Bad Bunny, Anitta, David Beckham y Victoria Beckham.

Las fotos del reggaetonero colombiano hablando muy de cerquita con la ex del rapero Kanye West causaron revuelo y generaron rumores de romance.

Si bien ambos están solteros, no han sonado aún campanas de romance. Eso sí, la estrella de Keeping Up With The Kardashians se mostró feliz con los regalos que le envió el cantante colombiano y le dio las gracias públicamente.

En un video que publicó en sus Instagram Stories, Kim Kardashian muestra los regalos del cantante: su más reciente disco 7DJ, un lujoso tocadiscos de la marca Crosley y una caja de cerveza Michelob Pre Gold Puro Oro, de la cual Maluma es vocero. «Muchas gracias, Maluma, por enviar esto», dice Kim en el video.

El video de Kim ha dado mucho de qué hablar, ya que aunque la socialite no le faltan lujosos regalos, estos de Maluma al parecer le agradaron a Kim.

Sin duda Maluma seguirá conquistando corazones y bellas pretendientes no le faltarán al intérprete de «Háwai» ahora que está soltero. ¿Se lo imaginan en un episodio de Keeping Up With The Kardashians? Por lo pronto, el próximo año lo veremos en escenas románticas con otra despampanante famosa, Jennifer López, en su comedia romántica Marry Me.