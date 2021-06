Corte Suprema enjuicia a la exrepresentante Tatiana Cabello

–Tras culminar la etapa de investigación, la Corte Suprema de Justicia acusó a la exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, para que responda en juicio por el delito de concusión en concurso homogéneo, en la modalidad de delito continuado.

Según la providencia, proferida por la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la excongresista Cabello Flórez habría exigido a cinco mujeres integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) un porcentaje de su salario entre el 2014 y 2017.

Al evaluar los testimonios, pruebas documentales, chats, correos y extractos bancarios, la Corte encontró que las empleadas del Congreso de la República, al servicio de la UTL, entregaban parte de su salario oficial o la destinaban a gastos que les eran señalados por la representante.

Aunque la defensa de Cabello y la misma excongresista tildaron los señalamientos en su contra como falsos o los endilgaron a terceras personas, la investigación halló que al parecer recibían instrucciones de la entonces congresista.

La Sala Especial de Instrucción también descartó que las denuncias contra Cabello hicieran parte de supuestas intrigas políticas, porque revisten las características del delito por el cual fue acusada.

La providencia, contra la cual la defensa interpuso recurso de reposición, mantuvo la decisión de no imponer medida de aseguramiento por no ser necesaria, pues no se advierte que la exrepresentante obstruirá o evadirá a la justicia.