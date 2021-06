Colombia goleó 3-0 a Perú y volvió a la pelea por cupo al Mundial Catar 2022

–La Selección Colombia inició con pie derecho la nueva era de Reinaldo Rueda. Logró un categórico triunfo 3-0 frente a Perú y volvió a la pelea por un cupo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Reivindicando su pasado en el concierto internacional, el combinado nacional, bajo la batuta de Rueda, obtuvo esta victoria como visitante en el Estadio Nacional de Lima.

Desde el pitazo inicial, la Selección Colombia buscó el arco rival y aplicó fuerte presión sobre el equipo peruano.

A través de Duván Zapata y Luis Díaz, los dirigidos por Reinaldo Rueda tuvieron las primeras opciones en el arco rival. De igual manera Perú con Guerrero y Advíncula inquietaron a David Ospina.

A los 40 minutos luego de un tiro libre cobrado por Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina abrió el marcador con un cabezazo en el área para Colombia. A los 45+1, salió expulsado Miguel Trauco por una doble amarilla luego de cometer dos faltas a Juan Guillermo Cuadrado.

En el segundo tiempo, Matheus Uribe aumentó el marcador con otro cabezazo luego de un gran centro de Stefan Medina a los 49 minutos de juego. A los 55? Luis Díaz con un remate de derecha anotó el tercero para nuestro país luego de una gran jugada en el área rival. A los 57? Daniel Muñoz vio la tarjeta roja por un falta sobre un rival tras revisión del VAR. El juego culminó y nuestra selección suma 7 puntos en estas clasificatorias.

? ? Todos los goles de la victoria por 3 a 0 que se llevó la @FCFSeleccionCol frente a la @SeleccionPeru, por la fecha 7?? de las #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/Q2xv7em0Xy — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 4, 2021

– Números del partido, según la FIFA:

-Colombia no recibió gol en sus 12 victorias frente a Perú en partidos por Eliminatorias rumbo al mundial. El 3-0 de este jueves fue la mayor victoria como visitante de Colombia frente a este adversario en las Eliminatorias.

-Colombia no perdió en los últimos nueve partidos frente a Perú en Eliminatorias (7V 2E). Solo recibió goles en los dos empates: ambos 1-1 como visitante, el primero en junio 2008 y el segundo en octubre 2017.

-Reinaldo Rueda ganó los tres partidos como entrenador de Colombia frente a Perú en Eliminatorias. Venció los dos en los clasificatorios al Mundial de 2006 y esta noche. Colombia anotó diez goles en esos partidos y no recibió ninguno.

-El 3-0 de Colombia frente a Perú fue el partido con mayor efectividad en pases en las actuales eliminatorias (89.7%). Los dos equipos tuvieron prácticamente la misma efectivad: 89.8% de Colombia y 89.7% de Perú.

-Juan Cuadrado, de Colombia, acertó cuatro centros en el partido frente a Perú. Es el mayor número de centros acertados por un jugador colombiano en las eliminatorias desde los seis de Pablo Armero frente a Bolivia en 2017.

La Selección Colombia subió a la sexta casilla de la clasificación en esta eliminatoria, con siete puntos por encima de Chile e iguala a Paraguay y Uruguay.

FICHA TÉCNICA

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Director Técnico: Ricardo Gareca

Colombia: David Ospina; Stefan Medina (Daniel Muñoz 56?), Yerry Mina , Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe (Wílmar Barrios 72?), Luis Díaz (Yairo Moreno 60?); Luis Muriel (Rafael Santos Borré 72?) y Duván Zapata (Miguel Borja 72?).

Director Técnico: Reinaldo Rueda

El próximo encuentro de Colombia es el próximo martes 8 de junio frente a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los otros resultados de la fecha clasificatoria:

-Argentina y Chile empataron 1-1 en Santiago del Estero (norte de Argentina)

-Uruguay y Paraguay empataron 0-0 en Montevideo

-Bolivia venció a Venezuela 3-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz