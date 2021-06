Richie Porte, campeón del Critérium du Dauphiné; Superman López terminó sexto

–El australiano Richie Porte se coronó este domingo campeón del Critérium du Dauphiné 2021, en preparación al Tour de Francia, que finalizó con una fracción de alta exigencia que fue ganada por Mark Padun. El mejor colombiano fue Miguel Ángel Superman López, quien quedó sexto en la clasificación general, a 38 segundos del campeón. Nairo Quintana se ubicó 18 a 4:50.

Mark Padun arribó a la meta en solitario en esta jornada de 147 kilómetros que se cumplió entre La Léchère-Les-Bains y Les Gets, superando por 1 minuto 36 segundos a Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) que ingresaron en la segunda y tercera posición.

Miguel Ángel López (Movistar) fue protagonista en la jornada. Junto con Jack Haig (Bahrain Victorious) atacó a Richie Porte en la última subida del día. Sin embargo, no pudieron sacudir la fuerza colectiva de Ineos Grenadiers.

? ?? Mark Padun double la mise. ?

??@richie_porte remporte le #Dauphiné. ?

? Revivez le dernier kilomètre de la 8ème étape.

? ?? Mark Padun doubles up in Les Gets. ?

??@richie_porte wins the Dauphiné. ?

? Relive the last kilometre of stage 8. pic.twitter.com/HWd3bXkfcI

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2021