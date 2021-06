Pareja tiene 20 hijos en poco más de un año gracias a la gestación subrogada

–Kristina Ozturk, mujer de 23 años y de procedencia rusa, y su esposo Galip, han sido padres de 20 bebés en poco más de un año gracias a la gestación subrogada, informa el diario Mirror.

Galip y Kristina dieron la bienvenida a Mustafa, su primer bebé gestado en marzo del año pasado y luego decidieron continuar con la práctica porque, como señaló la mujer, los dos compartieron el deseo de tener una gran familia. Pagaron 10.900 dólares por cada embarazo.

Kristina confesó que gasta entre 5.000 y 6.000 dólares cada semana para mantener a sus hijos. Por ejemplo, en 7 días la familia habitualmente usa 20 grandes paquetes de pañales y 53 paquetes de fórmula para bebés. Además, la pareja tiene 16 niñeras.

Kristina dijo que no está planeando recurrir a la gestación subrogada en el futuro, pero no descartó tener más hijos de forma natural. «Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés», sostuvo la mujer, reconociendo que es difícil ser madre de tantos hijos.

Información RT).

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada o por sustitución, popular y erróneamente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo.

Esta técnica es especialmente compleja desde el punto de vista ético y emocional, ya que rompe con la idea tradicional acerca de cómo se forma una familia.

La definición de gestación subrogada implica que una mujer, conocida como gestante, accede a gestar al hijo de otra persona o pareja. Los futuros padres del bebé se llaman habitualmente padres de intención.

Siempre que sea posible, los óvulos y espermatozoides serán aportados por los padres de intención, de manera que el futuro hijo será biológicamente suyo. Si no es posible que la madre aporte el material genético, se recomienda recurrir a una donante.

La situación ideal es que la gestante solamente aporte el útero para mantener el embarazo y dar a luz al futuro bebé.

Después del parto, el bebé es entregado a los padres de intención. Previamente, debe haberse firmado un contrato entre ambas partes por el cual la gestante renuncia al derecho de la maternidad.

Tipos de gestación subrogada

En función de cómo se consiga el embarazo de la gestante, distinguimos entre dos tipos de gestación por sustitución:

Gestación subrogada tradicional o parcial: la gestante es, además, la mujer que aporta la carga genética. Generalmente se refiere a la gestación subrogada realizada a través de una inseminación artificial con semen del futuro padre aunque también podría tratarse de una FIV con óvulos de la gestante.

Gestación subrogada gestacional o completa: la gestante no cede sus óvulos para la creación del embrión que va a gestar, sino que la dotación genética proviene de la futura madre o en algunos casos de una donante de óvulos.

La gestación subrogada tradicional no suele aplicarse hoy en día, pues en ese caso, la implicación de la gestante sería mayor. Normalmente, se intenta que sea la futura madre la que aporte los óvulos y, si esto no es posible, se recurre a la donación de óvulos.

La mayoría de destinos donde se aplica la gestación subrogada únicamente permite la forma gestacional o completa.

¿Cuándo se necesita?

La mayor parte de personas que recurren a la gestación subrogada son parejas heterosexuales que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

-Ausencia de útero

-Alteraciones o anomalías uterinas

-Enfermedades que impiden la gestación por suponer un riesgo para la salud de la madre o del bebé

-Abortos de repetición

-Fracasos repetidos de FIV

También las mujeres solteras y las parejas lesbianas con este tipo de alteraciones pueden recurrir a la subrogación para ser madres.

Por su parte, los hombres solteros y las parejas homosexuales masculinas son también un colectivo común en gestación subrogada, pues es el método que les permite tener un hijo biológico, ya que pueden aportar los espermatozoides. Este caso es lo que se conoce como gestación subrogada por esterilidad estructural o constitucional, es decir, no es posible gestar por la propia anatomía masculina. (Información Reproducción Asistida ORG).