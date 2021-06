Cosecha de podios para los pilotos colombianos el fin de semana en Europa

Siete podios en total, en Misano tres en el Campeonato Italiano de F4 y dos en el Campeonato Sport Prototipos, y dos en España en la división Challenge by SMC del campeonato RACE de Turismos.

El fin de semana trajo una buena cosecha de podios para el automovilismo colombiano. En el Campeonato Italiano de F4 Sebastián Montoya logró un segundo y un tercer puesto en la general, mientras que Nicolás Baptiste consiguió un segundo lugar en la división de Novatos en la segunda fecha cumplida en el circuito internacional de Misano. En el mismo escenario Santiago Mejía Jaramillo logró dos podios, dos terceros puestos en novatos en el marco del Campeonato Italiano Sport Prototipos, mientras que en España, en el circuito de Jarama, Leonardo Quesada consiguió dos podios, puestos dos y tres en el Challenge by SMC, campeonato interno que se disputa dentro del RACE de Turismos de España.

Sebastián Montoya fue sin duda el piloto colombiano más destacado del fin de semana tras una estupenda jornada en el Misano World Circuit al cerrar su participación en la segunda ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4 con un segundo, un tercero y un sexto puestos que lo ubican en la quinta posición de la general.

El piloto Telmex Claro, al mando del monoplaza #6 del Prema Powerteam inició el fin de semana con una buena clasificación, puesto dos para la primera carrera y puesto tres para la segunda, desafortunadamente un error en la largada de la primera carrera lo dejó en la sexta posición al cruzar la meta.

Para la segunda carrera partió desde la tercera casilla y tras una muy buena puesta en pista cruzó la meta en la segunda posición, a menos de dos segundos del ganador y marcando además la vuelta más rápida. Para la tercera prueba partió tercero y defendió su posición hasta el final.

Con estos resultados Sebastián Montoya se va de Misano con 63 puntos, asegurado en la quinta casilla de la tabla general de clasificaciones.

Sebastián Montoya: “Estoy muy contento con los resultados del fin de semana. Lograr mi primer podio y repetir me hace sentir muy bien. Muchas gracias al equipo y a todos los que me apoyan. Tuvimos la velocidad durante todo el fin de semana. En la primera carrera un error en la largada me impidió ir por el podio. En la segunda nos faltó muy poco para ganarla y en la tercera nos faltaron llantas para ir por el segundo lugar, pero en general nos fue bastante bien, sumamos puntos importantes para el campeonato y vamos ahora por la siguiente fecha”.

Por su parte el bogotano Nicolás Baptiste también consiguió su primer podio del F4 Italia tras cerrar en la segunda posición de los novatos en la carrera 2 del fin de semana y de paso su primer top ten en la general con el octavo puesto, a punto de quedarse con el séptimo y primero de su categoría luego que en la última vuelta tuviera un toque con un rival en la defensa de su posición.

Nicolás Baptiste: “Un buen fin de semana en Misano. Logramos nuestro primer podio en la F4 y eso nos pone muy contentos, primeros puntos de la temporada, pudo ser un primer lugar en rookie pero un toque con un rival me lo impidió al final pero bueno, así son las carreras, ahora a buscar el podio en la general, el equipo hace un gran trabajo y seguiremos en la búsqueda de los resultados”.

Los resultados del fin de semana para Baptiste fueron P. 19, P.8 (segundo entre los novatos) y P.22 en la tercera carrera tras varios problemas en competencia, entre ellos una salida de pista y un pinchazo en la vuelta final. Actualmente se ubica P.18 en la general con 4 puntos.

La tercera ronda del F4 Italiano se llevará a cabo entre el 25 y 27 de junio en Vallelunga.

De otro lado, el piloto colombiano Santiago Mejía Jaramillo quien disputó la tercera fecha del Campeonato Italiano Sport Prototipos también en el circuito de Misano tuvo un destacado fin de semana al terminar en el tercer puesto entre los novatos en las dos carreras cumplidas.

Para la carrera uno partió en la casilla 19 y cerró décimo en la general; en la segunda partió décimo y defendió su posición hasta el final, posiciones que lo ubican sexto en la tabla general de clasificaciones.

“Cerramos un buen fin de semana de carreras, muy contentos con los resultados obtenidos. En general fue una buena jornada, desde clasificaciones tuvimos algunos problemas con el carro que afortunadamente pudimos solucionar en carrera y nos vamos con muy buenas sensaciones para la próxima ronda en Mugello”.

La cuarta ronda del CISport Prototipe se corre del 2 al 4 de julio en Mugello.

En otra pista europea, el circuito de Jarama, en España, el piloto colombiano Leonardo Quesada, quien debuta en el Campeonato Español de Turismos RACE, también tuvo un buen fin de semana al terminar en los puestos 5 y 6 de la segunda división a bordo del Renault Clío #9 del SMC Junior Motorsport.

Quesada se subió igualmente al podio en dos ocasiones al terminar segundo y tercero en la división Challenge by SMC, un campeonato interno que se disputa dentro del RACE en el que participan únicamente los autos Clío Cup.

La cuarta ronda del campeonato se disputará el 3 y 4 de julio.

Fuente: FEDEAUTOS COMUNICACIONES